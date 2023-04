Die Männer sind raus, die Frauen verlieren mit Applaus

Niederlagen für die IGR in der Bundesliga.

Von Andreas Dach

Chancen für ein besseres Ergebnis hatte es in Hülle und Fülle gegeben. Doch wer unter anderem drei Sechser und zwei Penaltys ungenutzt lässt, darf sich nicht wundern, wenn am Ende eine 2:9 (1:4)-Niederlage herausspringt. Wie im Falle des Rollhockey-Bundesligisten IGR Remscheid, der sich mit einem deutlichen Ergebnis aus der Saison verabschiedete. „Das ist ein Spiegelbild dieser Spielzeit“, sagte Trainer Marcell Wienberg. Sie hatte nie unter einem wirklich guten Stern gestanden. Viele Faktoren „begünstigten“ den enttäuschenden Verlauf einer erfolgsverwöhnten Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer zu den Besten der Liga gehört hatte.

Jetzt ist alles anders und wird noch ganz anders. Viele gestandene Akteure haben am Samstag ihr letztes Spiel für die Remscheider bestritten, geben beruflichen und/oder privaten Dingen künftig den Vorzug. „Die Prioritäten haben sich verändert“, nennt Wienberg das. Als im Anschluss alle mit Ausnahme von Yannik Lukassen (krank, für ihn stand kurzfristig Arne Beck im Kader) noch einmal bei einem „Italiener“ in Hasten zusammenhockten, steckten dem einen oder anderen gewiss nicht die Spaghetti, sondern ein paar dicke Klöße im Hals. Es herrschte schon eine eigenartige Atmosphäre.

Schade drum. Alexander Ober hatte die IGR in Cronenberg in Führung gebracht (1:0, 3.), Yannick Peinke (2:5, 34.) noch einmal einen Hauch von Hoffnung verbreitet. Das war es dann schon.

Auch die Frauen der IGR verloren in der Bundesliga gegen den RSC Cronenberg. Nach dem 2:3 (2:2) steht fest: Sie beenden die Hauptrunde als Zweite, spielen am kommenden Samstag beim TuS Düsseldorf-Nord die erste Partie der Play-offs. „Schade, dass wir uns nicht belohnt haben“, sagte Trainer Arne Beck nach einer attraktiven Partie. Ein Trost: Die zweifache Torschützin Saphira Giersch(3./13.) hat mit 23 Treffern die Torjägerkanone gewonnen. Verfolgerin Maren Wichardt traf nur einmal für die Wuppertalerinnen. Dafür nahm sie den Sieg aus Hackenberg mit nach Hause.