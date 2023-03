Die Laufsaison startet an diesem Samstag

allways 3 eröffnet die diesjährige Saison und hofft auf viele Aktive.

Die offizielle Eröffnung der Laufsaison hat in Remscheid schon so etwas wie Tradition. Viele freuen sich darauf, in netter Atmosphäre und stressfrei Kilometer zu machen. Jahr für Jahr übernimmt ein anderer Club die Verantwortung für die Ausrichtung. In diesem Jahr hofft allways3 auf viele Aktive, die am Samstag um 14 Uhr das Angebot wahrnehmen.

Der Startschuss erfolgt pünktlich am WaSpo-Vereinsheim in der Oelmühle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gelaufen wird in verschiedenen Gruppen, wobei das Lauftempo unterschiedlich ist. Wie auch die Länge der Strecken. Eine Zeitnahme gibt es nicht. Dafür kann hinterher bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde noch gefachsimpelt werden. Das gilt auch für Zuschauer. Wichtig: Die Parkplätze sind knapp. Vielleicht lassen sich Fahrgemeinschaften bilden. ad