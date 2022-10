Die Kräfte schwinden

Die Krankheitswelle geht weiterhin massiv bei den Basketballern des Remscheider SV um. Beim 57:67 gegen den TSV Norf konnte der Landesligist am zweiten Spieltag gerade mal sieben Akteure aufbieten. Einer von ihnen, Filip Kolasinac, verletzte sich in der Anfangsphase dann noch an der Hand und musste für den Rest der Partie passen. Bis sechs Minuten vor dem Ende behauptete der RSV trotzdem eine knappe Führung. Dann schwanden die Kräfte und Norf zog mit einem 12:0-Lauf davon. Punkte: Bednorz (22), Schorn (18), Reitz (8), Perry (6), Varol (2), Kolasinac (1). ad