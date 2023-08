Die IGR verpflichtet zwei Nationalspieler

Bundesligist lässt aufhorchen.

Von Andreas Dach

Sie sind zwei der gefragtesten Nachwuchstalente Deutschlands. Viele Clubs wollten sie verpflichten. Doch Yannik Hinz (ERG Iserlohn) und Aaron Drossel (RSC Chemnitz) spielen in der kommenden Saison für die IGR Remscheid – mit einem Doppelspielrecht. Diese Ergänzung des Regelwerks, in anderen Sportarten – wie beim Handball – längst praktiziert, greift ab der Spielzeit 2023/2024. Die IGR hat sich das zu Nutzen gemacht und ist happy, dass es die Zusagen des Duos gibt. „Wir sind besonders interessant für die Spieler gewesen, weil bekannt ist, dass wir auf die Jugend setzen“, sagt der Sportliche Leiter Timo Meier.

Hinz ist Torhüter und wird mit Ben Kessens und Paul Durben um den Platz im Kasten kämpfen. Er kommt aus Iserlohn einmal pro Woche zum Training, steht dann am Wochenende bei den Spielen mit im Kader. Beim schnellen und technisch sehr versierten Drossel ist die Anreise beschwerlicher. Zwischen Remscheid und Chemnitz liegen knapp 500 Kilometer. So wird er zunächst einmal „nur“ zu den Spielen erscheinen. „Und im Urlaub“, wie er seinem künftig zweiten Club versichert hat.

Die beiden Akteure, jeweils 17 Jahre alt, haben eine enge Verbindung zu ihren Heimatclubs und sich deshalb für das Zweitspielrecht entschieden. Timo Meier sagt: „Es war beiden wichtig, ihre Vereine weiter zu unterstützen.“

Im Prinzip spielt damit künftig fast die gesamte U19-Nationalmannschaft für die IGR Remscheid. Interessant in dem Zusammenhang: Der Bundestrainer heißt Markus Feldhoff. Ein Remscheider. Bei der Europameisterschaft der U19 in der Schweiz, die am 10. September beginnt, ist dann auch noch Thomas Ulrich als Delegationsleiter dabei. Ebenfalls ein Remscheider.

Weil gehäufte Erfolgserlebnisse in der Bundesliga sicherlich noch ein bis zwei Jahre dauern werden, gilt die Entscheidung der IGR eher als Versprechen für die Zukunft. Was allerdings nicht heißt, dass die jungen Wilden, die von Yannick Peinke auf dem Feld geführt werden, nicht für vereinzelte Überraschungen sorgen können.

Beim Supercup, der am 23. und 24. September vom HSV Krefeld ausgerichtet wird, ist die IGR mit den Männern nicht dabei. Den Pokal spielen der Gastgeber, Germania Herringen, RESG Walsum und RSC Cronenberg unter sich aus. Dafür ist die IGR Remscheid mit den Frauen als amtierendem Deutschen Meister vertreten. Das Finale gegen den RSC Cronenberg findet sonntags um 13 Uhr statt. Gleich im Anschluss wird in Hüls die erste Runde des DRIV-Pokals bei den Männern und den Frauen ausgelost.

Weitere spannende Nachricht aus dem IGR-Lager: Lena Weigert ist für die U17-Europameisterschaft nominiert worden, die vom 28. August bis 3. September in Correggio (Italien) stattfindet.