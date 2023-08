Die IGR-Frauen setzen ganz wichtige Reizpunkte

Endlich wieder IGR-Rollhockey: In der Sporthalle Hackenberg steht ein sehr interessantes Frauen-Turnier an.

Fünf Teams nehmen am Internationalen Turnier um den Bergischen Löwen teil.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Wenn zwischen dem letzten und dem nächsten Pflichtspiel fast ein halbes Jahr Pause ist, muss man sportliche Reizpunkte setzen. So auch bei den Bundesliga-Frauen der IGR Remscheid. Aus diesem Grund veranstaltet der Deutsche Meister am kommenden Wochenende ein internationales Turnier um den „Bergischen Löwen“.

Neben den Gastgeberinnen sind die deutsche Frauen- und U17-Nationalmannschaft, der schweizerische Erstligist RHC Diessbach und der Zweitligist Blues Angels aus Gera dabei. Gespielt wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr in der Sporthalle Hackenberg.

„Eingebunden ist das Turnier in unser Trainingslager, das am Mittwoch beginnt“, berichtet IGR-Trainer Thomas Beck. Bei den Einheiten dabei ist auch der Zweitligist, der am Dienstag anreist. Aus gutem Grund. Hinter den Blue Angels steht eine Spielgemeinschaft der IGR und dem Team aus Gera. Hier sollen bekanntlich die Remscheider Nachwuchskräfte Spielpraxis sammeln.

Reichlich Einsatzzeiten werden derweil die Nationalspielerinnen der IGR beim Turnier sammeln. So werden Annabell Pillenkamp, Anna Behrendt, Annika Zech, Saphira Giersch sowohl bei den Remscheiderinnen als auch beim Team Deutschland im Einsatz sein. „Wenn wir aber auf die Nationalmannschaft treffen, werden sie bei uns spielen“, betont Beck.

Der Startschuss in der Meisterschaft fällt für die Remscheiderinnen übrigens am letzten Oktober-Wochenende. Im Doppelpack. Am Samstag geht es zur SG Schwerte/Hüls. Am Sonntag zum RSC Cronenberg. Die Partie beim Vizemeister ist auf Wunsch der Wuppertalerinnen um eine Woche verlegt worden.