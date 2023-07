Die HGR trägt das erste offizielle Testspiel aus

Remscheid. An diesem Samstag um 15 Uhr absolviert die HG Remscheid ihr erstes offizielles Testspiel. Der Handball-Regionalligist probt in der Sporthalle Neuenkamp gegen den Verbandsligisten Soester TV. Seit Wochenbeginn trainiert die Mannschaft von Nelson Weisz wieder in heimischer Halle, wo der Boden erneuert worden ist. „Er ist top geworden“, sagt der Coach voller Begeisterung.