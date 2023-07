Die HGR springt als Gegner der Panther ein

Handball: Testspiele.

Burscheid/Remscheid. Am kommenden Wochenende steigen auch die Bergischen Panther im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die neue Saison in die Testspielphase ein. Allerdings musste der Drittligist am vergangenen Wochenende umplanen. Damit kommen die Handballfreunde in der Region nun in den Genuss eines lokalen Leckerbissens.

In der Max-Siebold-Halle in Hilgen findet am Freitagabend jetzt die Partie zwischen den Panthern und dem Regionalligisten HG Remscheid statt. Anwurf der Begegnung ist um 19.15 Uhr. Die HGR sprang kurzfristig in die Bresche, da der eigentliche Gegner abgesagt hatte. So sollte am Samstag der MTV Dinslaken in Hilgen auflaufen. Der Regionalligist zog aber seine Zusage zurück. Was für die Panther ärgerlich ist, da das Spiel im Rahmen ihres Trainingslagers stattfinden sollte. Aus diesem Grund musste die Pläne nun umgestrickt werden. Das zweite Testspiel der Panther am kommenden Wochenende hat weiter Bestand. Zum Abschluss des Trainingslagers ist am Sonntag, 15 Uhr, Regionalligist OSC Rheinhausen zu Gast.

Für die Remscheider steht derweil auch ein anspruchsvolles Wochenende ins Haus. Sie sind am Samstag im zweiten Testspiel noch bei der U23 des VfL Gummersbach, der in der 3. Liga spielt, zu Gast. pk