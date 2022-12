Die Gewinner der drei Kalender stehen fest

Glückwunsch an Carl-Theo Voigt, Glückwunsch an Helga Isenberg, Glückwunsch an Marcus Barsch. Sie sind die Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin, die sich über den Klingenring-Bergpreis-Kalender des Walder Motorsportexperten Andreas Seidel freuen dürfen. Eine Vielzahl von Mails ist bei uns eingegangen – alle wollten sich im alten Jahr noch ein solch erinnerungsträchtiges Exemplar sichern. Eine Glücksfee des RGA zog nun die drei oben genannten Namen. Sie hatten allesamt unsere Frage richtig beantwortet, die da gelautet hatte: Von wann bis wann fand der Klingenring-Bergpreis statt? Das war von 1966 bis 1984 der Fall gewesen, 18 Jahre also. Wir werden die Gewinner(in) informieren, wie sie an einen solchen kleinen Kalender kommen und wünschen allen viel Spaß damit. ad