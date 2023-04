Landesliga: Die Spiele von FC Remscheid und SV 09/35 Wermelskirchen

Fußball: FCR gewinnt Spitzenspiel der Landesliga – 09/35 kommt zu hoch unter die Räder. Analyse und Stimmen zu den Spielen.

Von Andreas Dach und Marc Jörgens

FC Remscheid – SC Velbert 2:0 (0:0). Herzlichen Glückwunsch, Mike Kupfer. Herzlichen Glückwunsch, Sam Kirschsieper. Der Co-Trainer des Fußball-Landesligisten FC Remscheid wurde an diesem Sonntag 53 Jahre alt, das Nachwuchstalent zarte 20. Präsente in Form von drei Punkten? Die gab es gegen den Tabellendritten SC Velbert.

Beim 2:0 standen sich die beiden defensivstärksten Teams der Liga gegenüber. Das machte sich bemerkbar, weil Tormöglichkeiten eher rar gesät waren. Die besten in der ersten Hälfte hatten Ahmed Al Khalil (16.) und Michele Buscemi mit (29.) mit Schrägschüssen. Mehr sprang nicht heraus, wozu auch der schwierig zu bespielende Naturrasen seinen Teil beigetragen haben dürfte.

Nach dem Wechsel kamen auch die Gäste zu ersten Möglichkeiten. Ohne dass man das Gefühl hatte, dass jeden Moment etwas passiert. Hüben wie drüben. Aber da war ja noch der Gedanke an das Präsent für die beiden Geburtstagskinder. Wer sollte es überreichen? Armen Shavershyan war der Erste, der sportliche Grüße überbrachte. Als die Hereingabe von Michele Buscemi mustergültig in den Strafraum segelte, stand der Mentalitätsspieler genau richtig (1:0, 72.). „Ich bin halt ein Torjäger“, sagte er scherzend. Dabei hatte er noch nicht einmal den Ball richtig getroffen: „Ich habe ihn mit der Wade erwischt.“

Als der eingewechselte Toni Zupo in der Nachspielzeit einen Konter zum 2:0 abschloss (90.+2), konnte man sich dem gemütlichen Teil widmen. „Der FCR-Express rollt“, sagte Trainer Marcel Heinemann nach dem neunten Spiel in Folge ohne Niederlage glücklich. Mit dem Zug wollte man anschließend aber niemand nach Lüttringhausen fahren. Dort stand die Feier bei Mike Kupfer an. Mit reichlich Kartoffelsalat, den der Hobbykoch vorbereitet hat. Und mit allerbester Laune. Happy Birthday!

SV 09/35 Wermelskirchen – DJK Adler Frintrop 1:6 (0:3)

Einen schwarzen Sonntag erlebte der SV 09/35 gegen den Spitzenreiter. Dabei hatte die Partie für den stark ersatzgeschwächten Gastgeber, bei dem Trainer Sebastian Pichura auf der Sechserposition fungierte und Luca Lilliu den Part des gesperrten Umut Demir auf der linken Abwehrseite einnahm, richtig gut begonnen. Und wer weiß, wie sich die Begegnung entwickelt hätte, wenn Leo Fronia und Aydin Türksoy im Laufe der ersten Hälfte nicht das Aluminium, sondern ins Essener Tor getroffen hätten. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 0:0.

Logisch, dass man diese beiden Szenen später mit Blick auf das Endergebnis noch ausgiebig diskutierte. „Wir hatten kein Spielglück“, meinte Pichura. Was den Kern traf. Hingegen erwiesen sie die Gäste als gnadenlos effektiv. Im Prinzip war jeder Schuss ein Treffer. Wahnsinn, was sich abspielte. Da hatte der Gastgeber noch mit seinen beiden vergebenen Möglichkeiten gehadert, schon hatte Union Frintrop dreimal getroffen (26./31./38.). „Für einen Torhüter war das nicht das glücklichste Spiel“, meinte Torhüter Yannick Klüppelberg.

Das traf auch auf Hälfte zwei zu. Zwar brach Aydin Türksoy mit seinem Tor endlich den Bann (1:3, 56.), letztlich bewahrte sich der Spitzenreiter aber seine unfassbare Kaltschnäuzigkeit. „Da gehst du mit einem 1:6 vom Platz und kannst es nicht begreifen“, meinte Wermelskirchens Offensivmann Eray Yigiter. Um nicht falsch verstanden zu werden: Der Frintroper Sieg geht voll in Ordnung. Aber wie er zustande kam . . .

Aufstellungen

FCR: Horn, Blume, Babic, Kacmaz, Lüttenberg, Saibert (56. Zupo), Shavershyan, Buscemi (86. H. Al Khalil), A. Al Khalil, Bonanno, Bamberg (68. Posavec).

SV 09/35: Klüppelberg, August (72. Circir), Kayala, Streit, Lilliu, Pichura (65. C. Cetin), Paß, Anderson, Yigiter, Fronia (74. Wünschmann), Türksoy.