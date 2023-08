Die Generalproben hinterlassen gemischte Gefühle

So eine Lücke fand HGR-Rückraumspieler Kaan Taymaz bei der Generalprobe gegen den TV Lobberich in der Halle Neuenkamp eher selten.

Drittligist Bergische Panther und Regionalligist HG Remscheid siegen in den letzten Testspielen.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid/Burscheid. Er möchte die Überschrift Generalprobe nicht überstrapazieren. „Davon hatten wir eine ganze Menge in den vergangenen Wochen“, sagte Marcel Mutz, der Trainer der Bergischen Panther, mit einem Augenzwinkern. Und ob die Partie beim westfälischen Verbandsligisten HSG Gevelsberg-Silschede, die mit 30:21 (17:13) gewonnen werden konnte, der letzte Test war, steht auch noch gar nicht nicht fest. Da der Drittligist erst am ersten September-Wochenende in die neue Saison startet, könnte es durchaus noch ein Spiel davor geben. „Aber es wird schwierig, einen Gegner zu finden“, erklärte Mutz und erinnerte daran, dass sämtliche unterklassigen Ligen am nächsten Wochenende in die Saison starten.

Mit dem Auftritt vor einer ordentlichen Kulisse in Gevelsberg war der Coach zufrieden: „Das war solide. Und die sehr harten Einheiten der vergangenen Tage merkte man den Jungs schon an.“ Zudem fehlten neben den Rekonvaleszenten mit Robin Eigenbrod und Justus Ueberholz zwei wichtige Spieler, die privat verhindert waren. Gute Fortschritte macht derweil Neuzugang Jonas Kämper, der nach seiner Operation behutsam herangeführt wird und immer mehr Spielpraxis bekommt.

Davon reichlich sammelte die 2. Mannschaft der Panther. Der Verbandsligist richtete am Samstag ein eigenes Turnier aus, das er am Ende auch für sich entschied. Gegen die eigene 3. Mannschaft (Landesligist), den Oberligisten TV Palmersheim und den Verbandsligisten Solinger TB behielten die Gastgeber die Oberhand. Derweil zog die 3. Mannschaft in allen drei Spielen jeweils den Kürzeren.

In der Max-Siebold-Halle in Hilgen hatten ansonsten alle Teams mit der sehr hohen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Die sorgte dafür, dass das letzte Spiel der Panther II gegen Solingen bei einer Führung der Gastgeber abgebrochen werden musste, da der Hallenboden zu rutschig war.

HGR hat weiter personelle Probleme

Ganz ohne Sorgen wird Regionalligist HG Remscheid trotz einer erfolgreichen Generalprobe nicht in die neue Saison gehen, die mit einem Heimspiel gegen die 2. Mannschaft von Bayer Dormagen am kommenden Samstag beginnt. Am Freitagabend wurde zum Abschluss der Vorbereitungszeit der Oberligist TV Lobberich mit 25:24 (11:13) bezwungen.

Nach einem Auftritt mit Licht und Schatten. „Wir haben zu viele Chancen liegengelassen“, lautete ein Kritikpunkt von HGR-Coach Nelson Weisz, der unter dem Strich aber zufrieden war. Auch weil mit Felix Handschke (Oberschenkel) und Phillip Rath (Knie) zwei wichtige Akteure verletzungsbedingt ausfielen. „Ich würde gerne. Aber auch gegen Dormagen reicht es noch nicht“, sagte Rath. Derweil steigt Handschke in dieser Woche wieder ins Training ein.