Die Frauen geizen am Wochenende nicht mit Toren

Rollhockey: Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das Turnier um den Bergischen Löwen der IGR.

Remscheid. Tore satt bekamen die Zuschauer geboten, die sich am Samstag und Sonntag auf den Weg in die Sporthalle Hackenberg gemacht hatten. Die war Schauplatz des Frauen-Turniers um den Bergischen Löwen, das die IGR Remscheid ausgerichtet hatte. Fünf Teams waren im Einsatz. Gespielt wurde nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Am Ende hielten die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft, in deren Reihen auch IGR-Spielerinnen aktiv waren, die Trophäe in den Händen.

Allerdings war allen Beteiligten nicht verborgen geblieben, dass die Klassenunterschiede zwischen den Teams gewaltig waren. „Das war kein Maßstab“, erklärte IGR-Trainer Thomas Beck am Samstagmittag. Da hatten seine Schützlinge gegen die deutsche U17-Nationalmannschaft 11:1 gewonnen.

Ordentlich unter die Räder kam zudem auch Zweitligist Blue Angels. Das Team, das eine Spielgemeinschaft von IGR-Nachwuchsakteurinnen und des RSC Gera ist, kassierte am Samstag eine 4:15-Niederlage gegen die deutsche Nationalmannschaft und eine 3:16-Pleite gegen den RHC Diessbach aus der Schweiz. Die Partie gegen die Eidgenossinnen wurde dann für die Remscheiderinnen zum Abschluss des ersten Turniertages auch zu einem echten Härtetest, der 3:3-Unentschieden endete.

Am Sonntag gab es für die IGR ein 4:4-Remis gegen die Nationalmannschaft. Die Blue Angels wurden mit 11:5 bezwungen. In der Abschlusstabelle belegte die IGR den zweiten Platz vor Diessbach, der U17-Nationalmannschaft und den Blue Angels. Beck: „Wir haben uns ein Remis zu viel geleistet.“

Eingebettet war das Turnier in ein Trainingslager der IGR, das seit Mittwoch gemeinsam mit den Spielerinnen aus Gera stattfand. Als teambildende Maßnahme gab es da am Donnerstag einen Bowlingabend in Bergisch Born.