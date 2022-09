Die Fans müssen schon in den Sparmodus gehen

Vorfreude ja. Aber den Weg in die Halle fanden viele Sportfans nicht, bemerkt RGA-Sportredakteur Peter Kuhlendahl.

Mittwochabend, Klingenhalle in Solingen. Marian Michalczik betrat 90 Minuten vor dem Anwurf den Presseraum, der an die Umkleidekabine der TSV Hannover-Burgdorf grenzt. „Und? Ist die Halle ausverkauft“, fragte der TSV-Rückraumspieler im Plauderton. „Ich glaube nicht“, lautete meine Antwort. Und damit lag ich richtig. Zum ersten Heimspiel des Bergischen HC hatten nur knapp über 2000 Fans den Weg in die Halle gefunden, um den BHC im ersten Heimspiel der Handball-Bundesliga zu erleben. Rund 700 Plätze blieben leer.

Donnerstagabend, Schwalbe-Arena in Gummersbach. Nach mehr als drei Jahren ist die stärkste Liga der Welt zurück in der selbst ernannten Heimat des Handballs. Und dann macht zum ersten Auftritt vor den heimischen Fans gleich der Deutsche Meister SC Magdeburg seine Aufwartung. Aber auch hier war die Halle längst nicht ausverkauft. Mit über 1700 verkauften Dauerkarten haben die Oberbergischen zwar einen neuen Rekord aufgestellt. Dennoch blieben mehr als 700 Plätze in der Arena, die insgesamt 4132 Zuschauern Platz bietet, leer. Dabei hatte selbst SCM-Trainer Bennet Wiegert eine große Euphorie im Vorfeld bemerkt. „Wir haben hier übernachtet. Und haben mitbekommen, dass sich ganz Gummersbach auf die Bundesliga freut“, erklärte er nach dem glücklichen Sieg.

Vorfreude ja. Aber den Weg in die Halle fanden viele eben nicht. Sowohl in Solingen als auch in Gummersbach. Was auf den ersten Blick eher unverständlich ist. Waren doch beide Teams mit Auswärtssiegen in die neue Saison gestartet. Und nach der langen Sommerpause müsste die Lust auf Handball bei allen da sein.

Die drohende Energiekrise und die auf breiter Front steigenden Preise sorgen wohl dafür, dass viele Fans bereits in den Sparmodus geschaltet haben. Dies werden in den nächsten Monaten nicht nur die Erstligisten merken. Dass im Derby der Drittliga-Handballer der Bergischen Panther gegen Opladen nur 450 Fans in der Halle waren, ist ein weiteres Indiz dafür.

