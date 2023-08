Die Euphorie um den WSV ist aktuell riesig

Wuppertal/Velbert. Nach dem verdienten 2:1-Last-Minute-Sieg zum Saisonauftakt bei Alemannia Aachen ist die Euphorie um den Wuppertaler SV riesig. So dürfte die IMS Arena in Velbert an diesem Samstag aus allen Nähten platzen. Dort empfängt der WSV um 14 Uhr die U23 von Borussia Mönchengladbach zum ersten Heimspiel in der Regionalliga. Das Stadion an der Bahnhofsstraße in Velbert ist bekanntlich die Ersatzheimstätte, da das Stadion am Zoo einen neuen Rasen bekommt.