Die bergischen Clubs feiern Erfolge gleich im Doppelpack

Handball-Bundesliga aktuell: Siege für BHC und Gummersbach – WSV-Fußballer scheiden im FVN-Pokal aus.

Von Peter Kuhlendahl

Siege gleich im Doppelpack feierten die beiden Handball-Bundesligisten im Bergischen Land am Donnerstagabend. Während der Bergische HC in der Uni-Halle in Wuppertal gegen GWD Minden einen 34:32 (14:14)-Sieg landete, bezwang der VfL Gummersbach zeitgleich in der heimischen Schwalbe-Arena MT Melsungen mit 31:23 (18:11).

Dabei musste der BHC mit großen personellen Problemen in die Partie gehen. So fielen auch Linus Arnesson und Tomas Babak verletzungsbedingt aus. Und hatte vor der Pause bereits seine liebe Mühe. Doch dank eines starken Keepers Christopher Rudeck ging es mit einem Remis in die Pause. Nach dem Wechsel lief es lange Zeit auch nicht viel besser. Bis zur 48. Minute lagen die Mindener mit 26:23 in Front. Dann wurde es in der Schlussphase zu einem echten Krimi, in dem sich der BHC am Ende durchsetzte.

Die Gummersbacher legten von Beginn an gut los und hatten sich nach 20 Minuten bereits eine klare Führung erarbeitet (13:6). Auch nach dem Wechsel ließen sie nichts anbrennen und siegten verdient.

Große Enttäuschung beim Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV. Trotz eines tollen Kampfs unterlag der WSV im Viertelfinale des Niederrheinpokals vor 9782 Zuschauern gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 0:1 (0:1). Das Tor des Tages gelang den Gästen per Foulelfmeter (16.).