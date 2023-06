Die Ausbeute ist am Ende sehr mager

Duell der Absteiger: Am ersten Spieltag trafen der SC 08 Radevormwald und der BV Burscheid aufeinander. Im August siegten die Rader. Am Ende müssen aber auch sie in die Kreisliga A.

Analyse: Auch die Fußballer in der Bezirks- und Kreisliga A haben ihre letzten Spieltage absolviert.

Bergisches Land. Sommerpause. Es ist geschafft. Am vergangenen Wochenende wurde auch in der Bezirksliga und in der Kreisliga A zum letzten Mal vor den Ball getreten. Die Saison 2022/23 ist Geschichte. Zeit, sich der abgelaufenen Spielzeit in einer Analyse anzunehmen. Und zugleich bereits einen ersten Blick auf die kommende Meisterschaftsrunde zu werfen.

Wie haben die Vertreter des Kreises Remscheid in der Bezirksliga abgeschnitten?

Man könnte es kurz und knapp mit einem Adjektiv beantworten: schlecht. Von fünf Teams aus dem Kreis sind zwei abgestiegen. Ein Club rettete sich am letzten, ein anderer am vorletzten Spieltag. Ein sechster Platz unter insgesamt 16 Teams ist die beste Ausbeute.

Wer war die Nummer eins aus dem Kreis?

Der SSV Bergisch Born. Allerdings waren die Borner mit anderen Ansprüchen in die Saison gegangen. Mit einigen Verstärkungen aus der Landesliga wollte der SSV in diese Liga aufsteigen. Bis zum 14. Spieltag rangierte das Team auch an der Tabellenspitze. Dann gab es eine Niederlage im Spitzenspiel gegen Solingen-Wald, der ASV Mettmann übernahm die Spitze und gab sie bis zum Ende auch nicht mehr ab. Verletzungspech und fehlende Konstanz waren schließlich die Gründe für eine durchwachsene Saison, in der man sogar schlechter Abschnitt als in der Vorsaison.

Der erste Absteiger stand bereits sehr früh fest.

Dieser eher zweifelhafte Ruhm haftet dem BV Burscheid an. Dem Aufsteiger muss man allerdings hoch anrechnen, dass er die Saison überhaupt zu Ende gespielt hat. Der Knackpunkt war, dass nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A entscheidende Spieler zu höherklassigen Vereinen gingen und die Abgänge nicht kompensiert werden konnten. Im weiteren Saisonverlauf verabschiedeten sich weitere Akteure. Trainer Yakup Karakus warf Ende November das Handtuch. Eine Mischung aus „Alten Herren“ und Hobby-Kickern brachte die Saison dann zu Ende. Dass es die eine oder andere zweistellige Niederlage gab, nahmen sie gelassen hin. In der Kreisliga soll es nun einen Neuanfang geben.

Dahin begleitet ein weiteres Team aus dem Kreis den BVB.

Oft totgesagt, hatte der SC 08 Radevormwald in den vergangenen Jahren den Ruf erworben, unabsteigbar zu sein. Und Mitte der Rückrunde waren die Kollenberger auch schon fast am rettenden Ufer. Doch dann gerieten sie in den Abstiegsstrudel, aus dem es kein Entrinnen mehr gab. Wahrscheinlich war sich ein Großteil der Protagonisten einfach schon zu sicher gewesen und ging nicht mehr mit dem nötigen Engagement zu Werke. Dass sich der Verein in der Schlussphase der Saison von Trainer Zdenko Kosanovic trennte, brachte auch nicht mehr die Wende. Bitter, dass am Ende genau die drei Punkte fehlten, die man bei der überraschenden Pleite im Dezember gegen Burscheid hatte liegengelassen.

Ein Club zittertet bis zur allerletzten Minute.

Eine weitere Saison im Abstiegskampf erlebte der SC Ayyildiz Remscheid. Es gab Zeiten, in denen man Ansprüche nach ganz oben hatte. Davon ist der Club auch in der abgelaufenen Spielzeit weit entfernt gewesen. Nachdem in der Saison 2021/22 der langjährige Coach Erdal Demir seinen Rücktritt erklärte, sollte André Springob für einen Neuanfang sorgen. Er musste sein Amt aber bereits im Herbst aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Axel Kilz übernahm und führte das Team, das immer wieder personelle Rückschläge hinnehmen musste, zum Klassenerhalt. Bereits im März hatte der Club den Vertrag mit ihm verlängert.

Ein Trainer muss trotz des Erreichens des Klassenerhaltes am Ende gehen.

Die Winterpause verbrachte der Dabringhauser TV auf einem Abstiegsplatz. Auch der Start ins Kalenderjahr 2023 fiel durchwachsen aus. Die Kurve bekam der DTV dann mit vier Siegen in Folge im April und verließ die Abstiegsränge. Anteil daran dürfte auch der frühere Coach Acar Sar gehabt haben, der zunächst in beratender Funktion zum DTV zurückkehrte und nun als Sportlicher Leiter die Fäden zieht. Er dürfte auch daran beteiligt gewesen sein, dass der Club Trainer Patrick Grün Anfang Mai mitteilte, dass es in der neuen Saison ohne ihn weitergeht. Seine Nachfolge ist noch offen.

Ein Verein schafft den direkten Wiederaufstieg.

Dhünns Goalgetter Robin Eisenkopf war oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen.

30 Siege und vier Unentschieden: So lautet die eindruckvolle Bilanz des SSV Dhünn in der Kreisliga A, die den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga brachte. Da aber der damalige Mitabsteiger VfB Marathon Remscheid nicht locker ließ, konnten die Dhünner den Titel erst am drittletzten Spieltag feiern. An die Tabellenspitze hatte sich der SSV übrigens bereits am dritten Spieltag gesetzt und den Platz an der Sonne nicht mehr aus der Hand gegeben. Es gab zwei Garanten für den Erfolg. Spielertrainer Dennis Schmidt ist der Leitwolf auf und neben dem Platz. Robin Eisenkopf hat mit 50 Treffern fast die Hälfte der erzielten Tore (113) gemacht.

Die vier Vertreter des Kreises Remscheid müssen sich in der Saison 2023/24 auf Veränderungen einstellen.

Wie in der Landes- gibt es auch in der Bezirksliga eine Staffel weniger. Gespielt wird in sechs Gruppen à 18 Mannschaften. Dies bedeutet, dass es auch eine neue Einteilung geben könnte. Zur Erinnerung: In der Saison 2021/22 spielten die Vertreter des Kreises Remscheid in zwei verschiedenen Staffeln. Fest steht indes, dass die neue Saison am 13. August beginnt. Der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr findet am 17. Dezember statt. Nach der Winterpause geht es am 18. Februar 2024 weiter. Die Spielzeit endet am 2. Juni.

Die Kreisliga A war eine Gesellschaft, die aus mehreren Klassen bestand.

Den Dhünnern und Marathon konnte keiner das Wasser reichen. Sie waren eine Klasse für sich. Aus dem grauen Mittelmaß ragten vielleicht noch der SC Heide, der FC Remscheid II und der Hastener TV heraus. Die SG Hackenberg war mit der Bürde ins Rennen gegangen, die komplette Hinrunde auswärts bestreiten zu müssen, da ihr Platz umgebaut wurde. Sieben bis acht Teams machten ansonsten die insgesamt fünf Absteiger untereinander aus. Die Schießbude der Liga war die 2. Mannschaft von TuRa Süd. Die 1. Spvg. Remscheid fiel negativ auf, da sie einige Partien mangels Personal nicht zu Ende brachte. Neben diesem Duo stiegen auch die 2. Mannschaft des SC 08 Rade, die TS Struck und die 2. Mannschaft des SSV Dhünn ab. Die 3. Mannschaften aus Born und Dabringhausen schafften den Aufstieg.

Etwas Neues gibt es auch in der Kreisliga A in der Spielzeit 2023/24.

Statt 18 werden in der kommenden Meisterschaftsrunde nur noch 16 Mannschaften an den Start gehen. Die Saison beginnt aber auch in dieser Liga bereits am 13. August. Allerdings geht es schon am 10. Dezember in die Winterpause, die erst am 3. März 2024 mit dem 18. Spieltag enden wird. Der Schlusspunkt wird am 2. Juni gesetzt.

Zum Schluss noch ein Blick in die tiefste Klasse.

22 Mannschaften waren für die Saison 2022/23 von den Vereinen für die Kreisliga B gemeldet worden. Aus diesem Grund hat der Kreis – da schon mit Bauchschmerzen – zwei Staffeln angesetzt. Im Laufe der Saison gab es dann die befürchteten Rückzüge. Manche anderen Teams waren selbst in dieser Klasse hoffnungslos überfordert. Ob es wieder zwei, oder wie es der Kreis bevorzugen würde, eine Staffel gibt, hängt davon ab, wie viele Mannschaften nun gemeldet werden.

