Die Anspannung zieht merklich an

Analyse: Wie die Auf- und Abstiegsregelung bei Fuß- und Handballern in dieser Saison ist

Von Fabian Herzog

Wenn es auf die Zielgerade einer jeden Saison geht, steigt bei den Auf- und Abstiegskandidaten naturgemäß die Anspannung. Dabei stellen sie sich immer wieder automatisch auch zwei Fragen: Wie viele Mannschaften müssen in der jeweiligen Liga dran glauben und den bitteren Gang in die Klasse darunter antreten? Und wer schafft den Sprung nach oben?

Definiert ist das vor dem Beginn der Spielzeit in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen des Verbands oder Kreises. Die Anzahl in beiden Richtungen variiert aber immer und hängt stark davon ab, was in der nächsthöheren Liga passiert. Stichwort: Dominoeffekt. Dementsprechend lohnt ein Blick darauf, was wäre, wenn die Saison zum jetzigen Zeitpunkt beendet werden würde – und darauf, was noch passieren kann.

Blickpunkt Fußball: Wie ist die Lage am Niederrhein?

Alles hängt von der Regionalliga West ab. Dort fängt die Kettenreaktion an. Auf den vier Abstiegsplätzen befinden sich mit dem SV Straelen (ist bereits abgestiegen) und dem 1. FC Bocholt zwei FVN-Teams. Ebenfalls noch gefährdet ist die U23 von Fortuna Düsseldorf. Bleibt es bei zwei Absteigern in die Oberliga Niederrhein und nimmt deren Meister (alles deutet auf die SSVg. Velbert hin) das Aufstiegsrecht wahr, müssen sechs Oberligisten runter. Fünf wären es nur dann gewesen, wenn alle Regionalliga-Mannschaften des FVN die Klasse gehalten hätten.

Was passiert in Landes- und Bezirksliga?

Spannendes. In beiden Spielklassen wird im Sommer jeweils die Anzahl der Staffeln verringert. Die Landesliga von drei auf zwei, die Bezirksliga von sieben auf sechs. Insgesamt steigen elf Teams aus den drei Landesligen – in der Gruppe 3 mit FC Remscheid und SV 09/35 Wermelskirchen sind es vier – ab, wodurch am Ende 40 Mannschaften übrig bleiben, die in der Saison 2023/24 zwei 20er-Staffeln bilden. Aus den bislang sieben Bezirksligen erwischt es 28 Teams – also jeweils die letzten vier. So werden 108 Mannschaften ab dem Sommer in sechs 18er-Gruppen spielen.

Welche Auswirkungen hat die unterste Verbandsklasse auf die Kreisebene?

Fest steht: Aus der Remscheider Kreisliga A steigen mindestens die letzten Drei ab. Diese Anzahl kann sich auf maximal fünf erhöhen. Kommt eine Mannschaft – vieles, wenn nicht alles, deutet auf den BV Burscheid hin – runter, wären es vier. Erwischt es ein weiteres Team – Dabringhausen und Ayyildiz sind gefährdet – gibt es fünf Absteiger aus der Kreisliga A.

Sollten sogar drei oder gar vier Vertreter des Remscheider Fußballkreises dran glauben müssen, was zumindest theoretisch noch möglich ist, hat das keine weiteren Absteiger auf Kreisebene zur Folge. Dann würde die A-Klasse bei 18 Mannschaften bleiben und nicht auf 16 reduziert werden.

+ Der SSV Dhünn (in Grau) und der VfB Marathon kämpfen in der Fußball-Kreisliga A um den Aufstieg . © Roland Keusch

Droht bei den Männern wieder ein Hickhack wie vor einem Jahr?

Das Prozedere in der Kreisliga B ist jedenfalls relativ klar. Die beiden Gruppensieger steigen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Nur wenn vier „unserer“ fünf Bezirksligisten absteigen würden, gäbe es nur einen Aufsteiger aus der Kreisliga B. Der würde dann in einer Entscheidungspartie auf neutralem Platz ermittelt werden.

Ein Chaos wie vor einem Jahr bleibt diesmal definitiv aus. Damals war in den Durchführungsbestimmungen nicht klar geregelt gewesen, ob der direkte Vergleich oder das Torverhältnis zählt, weshalb es ein Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen Mannschaften von TuRa Süd I und III geben musste. Diesmal heißt es im entsprechenden Passus der Durchführungsbestimmungen: „Für den Kreis Remscheid wird folgende Vorgehensweise festgelegt: 1. Torverhältnis; 2. Ist dies gleich, entscheidet die Anzahl der geschossenen Tore; 3. Ist beides gleich, zählt der direkte Vergleich; 4. Sind auch diese gleich, erfolgt ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.“

Wie ist die Lage bei den Frauen?

Ziemlich unkompliziert. Aus der Bezirksliga steigt in jedem Fall nur eine Mannschaft in die Landesliga auf – völlig egal, was in den Klassen darüber passiert. Bedeutet für die TG Hilgen: Nicht nachlassen und Verfolger WSV auf Distanz halten. Auch aus der Kreisliga geht nur ein Team hoch, dort mischt diesmal aber kein Vertreter des Remscheider Kreises vorne mit.

Blickpunkt Handball: Welche Folgen hat das Ende der regulären Saison in der 3. Liga?

Während die Bergischen Panther als Vierter an der DHB-Pokal-Qualirunde teilnehmen, mussten Minden II, Hamm II und der VfL Gladbeck dran glauben. Alle spielen nächste Saison in der Oberliga Westfalen. Für die Regionalliga, in der sich die HG Remscheid sorgenfrei im oberen Drittel bewegt, bedeutet das, dass neben dem schon vor der Saison zurückgezogenen Leichlinger TV nur eine weitere Mannschaft absteigt. Vieles deutet daraufhin, dass dies der Neusser HV ist, der drei Spieltage vor Schluss sieben Punkte Rückstand auf den BHC II hat.

In jedem Fall kommt also eine Mannschaft runter in die Oberliga Niederrhein. Was hat das für einen Einfluss?

Klar ist damit, dass bei einem Aufsteiger (Borussia Mönchengladbach und Unitas Haan machen es wohl unter sich aus) zwei Teams aus der Ober- in die Verbandsliga müssen. Nach aktuellem Stand wären dies das punktlose Schlusslicht TV Angermund und der TSV Aufderhöhe. Gleiches gilt dann auch für die beiden Verbandsligagruppen: Der jeweilige Meister – die Panther II haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben – geht hoch, die beiden Letzten steigen ab.

In der Landesliga gab es mal Gerüchte um eine mögliche Abstiegsrelegation der Drittletzten. Ist da was dran?

Sofern es keine Rückzüge gibt, was logischerweise in allen Bereichen Einfluss hätte, gibt es aus den vier Landesligen am Niederrhein acht Absteiger. Heißt also, dass es keine Relegation der Drittletzten gibt und sowohl Panther III als auch WTV, ATV und Rade/Herbeck durchatmen können. Auf Nummer sicher gehen und mindestens drei Mannschaften hinter sich zu lassen, schadet jedoch ganz bestimmt auch nicht.

In der Bezirksliga ist die Situation schnell und einfach auf den Punkt zu bringen: Der Erste (nahezu alles spricht für den HSV Solingen-Gräfrath) steigt in die Landesliga auf, der Gruppenletzte (steht mit dem zurückgezogenen Ohligser TV III bereits fest) in die Kreisliga ab.

Zum Abschluss der Blick in den Frauenbereich. Wie ist dort die Lage?

Wieder geht´s los in Liga drei. Neben dem TV Beyeröhde und dem TuS Treudeutsch Lank könnte theoretisch noch eine weitere Mannschaft in die Regionalliga absteigen. Der TB Wülfrath wurde am letzten Spieltag der regulären Saison noch von Fortuna Düsseldorf überholt und nimmt nun an einer Relegation teil. Auf die Regionalliga hat dies allerdings nur bedingt Einfluss. Dort steigt definitiv eine Mannschaft auf (der Bergische HC mit Trainer Lars Faßbender hat Matchball) und mit dem SSV Nümbrecht eine (in die Oberliga Mittelrhein) ab.

Die Panther und Rade/Herbeck kämpfen um den Verbleib in der Oberliga. Kann es auch beide erwischen?

Nein! Nur das Schlusslicht – die HSG Rade/Herbeck ist akut gefährdet – geht runter in die Verbandsliga. Klar ist auch: Nur der Meister steigt auf. Vier Spieltage vor Schluss liefern sich der TV Witzhelden und die Adler Königshof ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sind derzeit punktgleich. Den direkten Vergleich haben aber die Krefelderinnen für sich entschieden.

Wer muss in der Verbands- und Landesliga zittern?

Aus den beiden Gruppen im HVN steigen zwei Teams auf und drei ab. Neben dem zurückgezogenen HSV Überruhr III und dem Letzten der Parallelstaffel ermitteln die Vorletzten also eine weitere Mannschaft, die runter muss. Die WTV-Frauen haben also nichts mehr zu befürchten.

In der Landesliga, wo Spitzenreiter BHC II schon feiern durfte, steigen aus beiden Gruppen je zwei Teams auf und insgesamt sieben ab. Der Wermelskirchener TV II braucht bei derzeit nur vier Zählern Vorsprung also noch Punkte, um sich in der nächsten Saison nicht in der Bezirksliga wiederzufinden. Aus dieser steigt der Ohligser TV auf und die zurückgezogene HSG Rade/Herbeck II gesichert ab.

