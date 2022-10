Die 1000er-Grenze soll geknackt werden

Aktionstag des FC Remscheid.

Der FC Remscheid gegen den SV 09/35 Wermelskirchen – es gibt seit Jahren kein packenderes Duell im Fußballkreis Remscheid. Hatte mehrfach der SV 09/35 in den vergangenen Spielzeiten das bessere Ende für sich, so hat der FCR den Bock kürzlich im Pokal umgestoßen. Jetzt steht das nächste Aufeinandertreffen an. Am 23. Oktober um 15 Uhr im Röntgen-Stadion. Und wieder freuen sich viele schon Wochen vorher auf das Meisterschaftsduell der beiden Fußball-Landesligisten.

Der FCR nutzt die Gelegenheit, zu einem Aktionstag aufzurufen. Das Motto lautet: „Lasst uns die 1000 knacken“. Um dem Spiel einen angemessenen Rahmen zu geben, tut man alles dafür, diese besondere Zuschauermarke zu überschreiten. Idealerweise treffen die Zweitvertretungen beider Teams auch an dem Tag aufeinander – Beginn auf dem Lüttringhauser Jahnplatz ist bereits um 11 Uhr. Für dieses Match und das anschließende im Röntgen-Stadion werden Kombitickets angeboten. Die Eintrittspreise sind – wie normalerweise in der Landesliga – sieben beziehungsweise vier Euro (ermäßigt). Klar, dass auch Einzeltickets zu den jeweiligen Begegnungen an den Tageskassen erworben werden. Ralf Niemeyer als Vorsitzender und Thorsten Greuling als Vize und Geschäftsführer sagen unisono: „Wir möchten das Spiel der ranghöchsten Vereine des Kreises zu einem Fußballfest machen.“

Auch Gruppen können und sollen auf den Zug des Aktionstags aufspringen. Dabei macht der FCR gestaffelte Angebote, die je nach Größenordnung zwischen 50 und 150 Euro liegen. Beispiele: Vereinsgruppen bis 16 Jahre (12 Kinder plus zwei Betreuer = 50 Euro), Schulklassen ab 16 Jahre (25 Kinder plus drei Betreuer = 150 Euro). Dazwischen gibt es weitere Staffelungen.

Wer schon einmal auf Nummer sicher gehen und sich Kombitickets im Vorverkauf sichern möchte, hat dazu zwei Gelegenheiten. Jeweils am Mittwoch (12. und 19. Oktober) besteht zwischen 17 und 19 Uhr an der Geschäftsstelle am Lüttringhausener Jahnplatz dazu die Möglichkeit.

Besonderer Coup: Unter allen verkauften Eintrittskarten verlost der FCR einmal zwei VIP-Tickets für ein Meisterschaftsspiel des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen in der BayArena. Zudem gibt es fünf FCR-Lederbälle zu gewinnen. ad