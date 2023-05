Dhünner sichern sich drei Matchbälle

Dhünns Torjäger Robin Eisenkopf war kaum zu stoppen. Wie in dieser Szene vom grätschenden David Lopez Aragon.

Fußball-Kreisliga A: SSV schlägt Marathon im Spitzenspiel mit 4:2 – Verrücktes Spiel in Hilgen.

SSV Dhünn – VfB Marathon 4:2 (3:1). Fatale sieben Minuten brachen den Remscheidern das Genick. Innerhalb dieser wenigen Zeigerumdrehungen trafen Robin Eisenkopf doppelt (15./17.) und Spielertrainer Dennis Schmidt (10.) für die Dhünner ins Schwarze – und Eduard Repp seinen Gegenspieler derart heftig, dass er mit Rot vom Platz flog (12.). Er war abseits des Spielgeschehens ausgerechnet mit dem früheren Marathon-Spieler Sven Giersch aneinandergeraten, wollte sich dazu aber nicht äußern.

„Völlig unnötig“ ärgerte sich VfB-Trainer Dominik Müller über den Platzverweis. Wenig überraschend konnte der Matchwinner mit der Aktion besser leben. „Der Platzverweis hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte der überragende Eisenkopf, der in der Nachspielzeit auch noch sein drittes Tor erzielte und die Torjägerliste der Kreisliga A jetzt mit 45 Treffern anführt.

„Steini“, wie ihn seine Mitspieler nennen, gehörte unbestritten zu den besten Akteuren auf dem Platz. Dazu zählt aber auch der Schiedsrichter. Maikel de Almeida hatte die extrem schwierige Aufgabe, ein solches Spiel vor rund 250 Zuschauern ohne Assistenten zu leiten, hervorragend gelöst. Und das, obwohl er alle Hände voll zu tun hatte und beispielsweise in der Nachspielzeit auch noch Dhünns Robin-Dag Bührmann mit Gelb-Rot vom Platz stellen musste.

Erstaunlich war, wie die Gäste trotz aller Umstände – Marcel Vetter schied auch noch früh verletzt aus – und Unterzahl nie aufgaben. Der starke Patrick Kunde hatte zum 1:3 getroffen (22.), Duran Ilbasmis zum 2:3 (90.+1). „Darauf bin ich stolz“, sagte Müller. Eisenkopf blickte dagegen dem ersten von drei Matchbällen am Freitag bei der SG Hackenberg entgegen. „Wenn wir da so auftreten wie heute, werden wir anschließend den Aufstieg feiern.“

1. Spvg. Remscheid – SV 09/35 Wermelskirchen II abgebrochen. Beim Stand von 2:0 für die Gäste verließ der Tabellenvorletzte in der 38. Minute den Platz. Bis dahin hatten Dennis Rauchhaus (4.) und Max Müßener (21.) getroffen. Die Remscheider sollen mit diversen Entscheidungen des Schiedsrichters – unter anderem einer gelb-roten Karte – nicht einverstanden gewesen sein. Daraufhin schieden immer mehr Akteure der Spielvereinigung verletzt aus, sodass diesem irgendwann zu wenig Personal zur Verfügung stand.

BV 10 Remscheid – SC Heide 0:1 (0:0). Ein Strafstoßtor von Marvin Tröder kurz vor dem Ende (86.) machte in einer umkämpften Partie den Unterschied. Für die Entstehung des Elfmeters gab es zudem Rot für BV-10-Spieler Salih Altuntas.

Hastener TV – SSV Bergisch Born II 2:1 (1:1). Jan-Christopher Engels brachte die Gäste am Stadtpark früh in Führung (9.). Doch dann drehten die Hausherren auf und durch Treffer von Jan Haussels (30.) sowie Florian Börsch (47., Strafstoß) die Partie.

TS Struck – TG Hilgen II 1:2 (1:1). Im Duell der Serientäter ließen Daniel Buggle (2.) und Ruben Kaib (83.) die Gäste jubeln. Während die Hilgener ihren vierten Sieg in Folge feierten, gingen die Strucker in dieser Phase viermal als Verlierer vom Feld. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich hatte Gianluca Ruzza (45.+2) gesorgt.

SG Hackenberg – SSV Dhünn II 2:2 (2:1). Nach einem Doppelpack von Felice-Joel Stabile (3., Strafstoß/35.) schien der Gastgeber alles im Griff zu haben. Doch erst verkürzte Max Esgen (40.) kurz vor der Pause, dann flog Hackenbergs Domenic Walloschek mit Gelb-Rot runter (56.) – und Esgen glich in der Schlussphase aus (84.). „Der Platzverweis war eine harte Entscheidung“, fand SGH-Trainer Matthias Winkler.

TG Hilgen – SC Ayyildiz Remscheid II 5:4 (0:2). Im verrücktesten Spiel des Tages führten die Remscheider durch ein Eigentor von Jose-Antonio Correia Mendes (30.) und einen Treffer von Enes Yagiz (40.) zunächst 2:0 sowie später durch weitere Tore von Bülent Calikusu (55.) und noch einmal Yagiz (57.) gar mit 4:1. Trotzdem verließen sie die Kuno-Hendrichs-Anlage am Ende ohne Punkte. Dafür sorgte in erster Linie Hilgens Edon Maliqi, der dreimal traf (53./72./79., Strafstoß). Außerdem für die Turngemeinde erfolgreich: Mickel Heller (65.) und Mergim Hasani (67.).

FC Remscheid II – SC 08 Radevormwald II 2:0-Wertung. Die Gäste traten am Jahnplatz nicht an, sodass die Punkte kampflos an die FCR-Zweite gingen.

Abstiegskampf

Weil aus der Bezirksliga neben dem bereits feststehenden Absteiger BV Burscheid mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Mannschaft des Remscheider Kreises runterkommt, müssen in der Kreisliga A fünf Mannschaften dran glauben. Aktuell wären es Dhünn II, Struck, Rade II, 1. Spvg. und TuRa Süd II.