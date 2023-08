Dhünn will mit einem Sieg die Kirmes feiern

Fußball-Bezirksligist spielt diesen Freitag.

Wermelskirchen.-pk- Eine Woche vor der großen Sause in Wermelskirchen findet an diesem Wochenende die Kirmes im Ortsteil Dhünn statt. Aus diesem Grund findet die Partie des Bezirksliga-Aufsteigers SSV gegen den BV Gräfrath bereits an diesem Freitag statt. Anpfiff ist um 20 Uhr an der Staelsmühle. Und damit sich alle Beteiligten im Anschluss unbeschwert in den Trubel am Wochenende stürzen können, ist eine Sache Pflicht. „Wir wollen gegen die Solinger gewinnen“, betont Co-Trainer Fabian Heinrich.

Optimistisch stimmt alle Beteiligten, dass sich die Dhünner trotz der 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende in Ronsdorf beim Saisonauftritt sehr ordentlich präsentiert haben. „Wir haben in dieser Woche auch gut trainiert, und die Stimmung ist prima“, berichtet Heinrich.

Allerdings plagen die Dhünner ein paar personelle Probleme. Torhüter Tim Posingies hat sich nach einigen starken Paraden in Wuppertal am Knie verletzt. Sein Einsatz ist eher unwahrscheinlich. Außerdem ist Marius Suchanoff aus beruflichen Gründen verhindert. Dafür kehren Timo Schwebke, Christian Nippel und Tobias Ritter in den Kader für die Partie am Freitagabend zurück.