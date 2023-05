Einwurf: Ein großer Tag

DFB-Pokalfinale U19

Die Meinung von RGA-Sportchef Andreas Dach zur Remscheider Beteiligung am DFB-Pokalfinale.

Vor wenigen Tagen waren sie noch zu Besuch in der Sportredaktion des RGA und haben sich dabei so präsentiert, wie wir sie ohnehin schon kennengelernt hatten: bodenständig, sympathisch, menschlich. Tugenden, welche für Kristijan Rajkovski, Marvin Szlapa und Gianluca Röttgen auch am Sonntagvormittag in Potsdam zum (selbstverständlichen) Programm gehörten.

Sie waren als Schiedsrichter beziehungsweise Assistenten für die Spielleitung beim DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln verantwortlich. Das machten sie gut, unaufgeregt und souverän.

Schiedsrichterkollegen aus dem Kreis Remscheid, Freunde und zum auch Familien drückten vor Ort die Daumen. Viele andere hockten vor den TV-Geräten und fieberten aus der Ferne mit dem Trio mit.

Fest steht: Der 30. April wird als großer Tag in die Geschichte des Remscheider Fußballs, des Kreises und des Schiedsrichterwesens eingehen. Es war ein tolles Spiel. Was maßgeblich mit der Spielleitung zu tun hatte.