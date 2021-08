Deutschland will bei der U17-EM überraschen

An diesem Donnerstag beginnt die U17-EM der Juniorinnen in Remscheid. Es wird großartiger Sport erwartet.

Von Andreas Dach

Es wird eine Werbung für den Rollhockeysport. So viel steht schon fest, bevor das erste Tor bei der Europameisterschaft der U17-Juniorinnen, die zwischen diesem Donnerstag und Sonntag in der Sporthalle Hackenberg stattfindet, überhaupt geschossen worden ist. Die Nationalteams aus Deutschland, der Schweiz und England sind dabei, Vereinsmannschaften aus Spanien, Italien und Frankreich, dazu die NRW-Auswahl – mehr großes Rollhockey geht auf dieser Ebene nicht.

+ ...die dynamische Kira Steinmetz (NRW-Auswahl) beim Schuss... © Holger Battefeld

„Das Einzige, was uns jetzt noch Probleme bereiten könnte, sind starke Schneefälle“, sagt der IGR-Vorsitzende Georg Feldhoff mit bangem Blick gen Himmel. Der Hol- und Bringe-Service vom und zum Flughafen soll reibungslos funktionieren, da kann man die weiße Pracht so gar nicht gebrauchen. Gerade am Sonntag bei der Rückreise, wenn es für die Transportbusse auch schon einmal auf Minuten ankommen kann. Ansonsten ist die Stimmung prächtig beim Ausrichter aus Remscheid, der sich über eine große Hilfsbereitschaft freuen darf. Sogar mit der geplanten Übertragung der Finalspiele am Sonntag im Internet (CERH-TV) könnte es klappen. Die Stadt arbeitet bis zuletzt daran, den Anschluss dafür herzustellen. Wie sie auch neue Tore angeschafft hat.

Die Ehrenamtler packen in allen Bereichen tatkräftig mit an

Über ein 20-seitiges Hallenheft sollen die Besucher sich bestens über den Ablauf und die Mannschaften informiert fühlen. Dass man bei der IGR auch nicht verhungern und verdursten muss, ist sowieso klar. Auch in diesem Bereich der Vorbereitung werden Ehrenamtler tatkräftig mit anpacken.

+ ... und Lea Steinmetz (Nationalmannschaft, großes Bild) beim Griff in die Trick-Tüte. © Holger Battefeld

Bleibt der Blick aufs Originäre, auf den Sport. Hat die deutsche Nationalmannschaft die Möglichkeit, den Titel vor eigenem Publikum zu gewinnen? Antwort: Chancenlos ist sie gewiss nicht. Auch wenn die Vereinsmannschaften aus Spanien in den drei Gruppen à drei Teams jeweils favorisiert sind, erscheinen sie nicht unbezwingbar. Für Deutschland spricht das Eingespieltsein. Und natürlich der Heimvorteil. Dass die seit dem Sommer 2017 von Markus Feldhoff betreute Mannschaft schon in der Vorrundengruppe auf den HC Mataró aus Spanien trifft, ist Fluch und Segen zugleich. Am späten Freitagabend wird man wissen, ob der zweimalige Gewinner aus Spanien wieder eine zu hohe Hürde für Deutschland war.

„Die sind favorisiert“, stellt Feldhoff klar, der selbst aber auch einen spielstarken Kader aufbieten kann, dem auch die beiden IGR-Spielerinnen Saphira Giersch und Lea Steinmetz angehören. Annika Zech, die sich im Trainingslager im Herbst in Portugal verletzt hat, kann nicht mitwirken. „Es gibt ein Restrisiko bei ihr“, nennt Feldhoff den Grund. „Das werden wir nicht eingehen.“

Würde Zech – mit einer Schraube im Sprunggelenk – noch einmal umknicken, könnte das irreparable Folgen haben.

Adolf Hirschfeld hätte seine helle Freude gehabt

SPIELPLAN DONNERSTAG HC Mataró – RSC Wasquehal (16 Uhr), Cerdanyola – Breganze (17.30 Uhr), NRW-Auswahl – Palau Plegamans (19 Uhr). FREITAG Palau – Schweiz (9 Uhr), Breganze – England (10.30 Uhr), Wasquehal – Deutschland (12 Uhr), Schweiz – NRW (17 Uhr), England – Cerdayola (18.30 Uhr), Deutschland – Mataró (20 Uhr). SAMSTAG 3. Gruppe B – 3. Gruppe A (10 Uhr), 2. Gruppe B – 3. Gruppe A (11.30 Uhr), 1. Gruppe B – 1. Gruppe A (13 Uhr), 3. Gruppe C – 3. Gruppe B (17 Uhr), 2. Gruppe C – 3. Gruppe B (18.30 Uhr), 1. Gruppe C – 1. Gruppe B (20 Uhr). SONNTAG 3. Gruppe A – 3. Gruppe C (9 Uhr), 2. Gruppe A – 3. Gruppe C (10.30 Uhr), 1. Gruppe A – 1. Gruppe C (12 Uhr).

In der NRW-Auswahl, für welche die Teilnahme eher unter dem Lernaspekt steht, laufen ebenfalls zwei IGR-Spielerinnen auf. Dabei handelt es sich um Celina Söhngen und Kira Steinmetz. Wie auch immer: Rollhockey pur ist angesagt. Adolf Hirschfeld, nach dem die EM benannt ist, hätte seine helle Freude gehabt. Der langjährige IGR-Vorsitzende, gleichzeitig auch Ehrenmitglied, ist 2015 gestorben.