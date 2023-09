Deshalb zündet Regionalligist HGR in der Sauna die große Partyrakete

Handball: Das Spiel HGR gegen Korschenbroich. „Wahnsinn“ ist das wohl meistbenutzte Wort nach Abpfiff.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid. Standing Ovations der Zuschauer auf den gut besuchten Rängen am Samstagabend. Siegestanz auf der Platte und „Humba“ mit den Fans. Der 31:29 (12:16)-Erfolg der HG Remscheid über den TV Korschenbroich wurde und musste einfach gebührend gefeiert werden.

Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Dieser Ausdruck machte nach Spielschluss einer denkwürdigen Partie zurecht die Runde. Oder wie es Rückraumspieler Kaan Taymaz ausdrückte: „Das war einfach nur geil. Wenn man nach einem solchen Pausenrückstand zurückkommt und dann auch die Fans so mitgehen, ist es einfach nur geil.“

Ja, die erste Halbzeit. Da standen die Gastgeber zwar gut in der Abwehr und hatten mit Linus Mathes einen starken Keeper. Aber im Angriff fehlte die Durchschlagskraft. Jeder Treffer musste hart erarbeitet werden. Derweil nutzten die Gäste jeden Fehler, kamen zu einfachen Toren und führten zur Pause verdient.

Diesem Rückstand rannten die Gastgeber zunächst hinterher. In der 45. Minute lagen sie 20:24 zurück. Doch dann legten sie los. Und als Matthias Franz, Kreisläufer-Leihgabe aus der Zweiten, den 24:24-Ausgleich erzielte (48.), stand die Halle erstmals Kopf.

Apropos Kreisläufer: Auf dieser Position fand sich ansonsten Sebastian Pflüger wieder. „Ich bin halt der Notnagel“, sagte der Allrounder mit einem Lachen und bekam von Trainer Nelson Weisz auch noch ein Sonderlob: „Er hat es überragend gemacht.“

Dass seine Schützlinge ihre liebe Mühe in der Offensive hatten, war ihm aber auch nicht verborgen geblieben. „Das sieht natürlich nicht immer schön aus. Aber es ist erfolgreich.“

Besonders in der packenden Schlussphase. Da leistete sich der große Titelfavorit vom Niederrhein zum Teil haarsträubende Fehler in der Offensive. Oder scheiterte immer wieder am HGR-Keeper Max Conzen, der nun zwischen den Pfosten stand. Damit spielte er der HGR perfekt in die Karten. Die konnte nun auf ihre stärkste Waffe setzen. Über viel Tempo in der „Sauna“ Neuenkamp ging es nach vorne zu schönen Toren, zum Sieg und den anschließenden Feierlichkeiten.

Tore HGR: Handschke (7/2), Taymaz (6), Vetterlein (5), Pflüger (4), Jung (3), Athanassoglou (3/1), Klose (2), Franz (1).