Derby wirft viele Fragen auf

Bezirksliga: 09/35 gegen DTV fällt wohl aus. SCA muss nach Baumberg, Born zum ASV Wuppertal. SC 08 empfängt Langenfeld.

Von Fabian Herzog

SV 09/35 Wermelskirchen – Dabringhauser TV (So., 14.15 Uhr). Spielen sie nun? Oder spielen sie nicht? Und wenn: Wo werden die Lokalrivalen ihren Rückrundenauftakt austragen? Viele Fragen, die auch im Laufe des Freitags noch nicht beantwortet werden konnten.

Fakt ist: Am Donnerstagnachmittag sperrte die Stadt Wermelskirchen das ursprünglich vorgesehen Eifgen-Stadion, dessen Platzverhältnisse schon am vergangenen Wochenende kein Bezirksligaspiel zugelassen hatten. Weil der Sportplatz Tente, der am Freitag ebenfalls von Betriebshofleiter Volker Niemz dichtgemacht wurde, für ein Derby dieser Größenordnung nicht infrage gekommen wäre, blieb als einzige Option ein Heimrechttausch und damit eine Austragung am Höferhof. Doch dort steht der DTV bei den sich zuvor schon häufiger wegen des Lärms beschwerenden Anwohnern im Wort, nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielen auszutragen.

Eine verzwickte Situation, die das Sportliche in den Hintergrund gerückt hat. Der DTV hätte auf eine Revanche fürs Hinspiel (0:3) und Wiedergutmachung fürs blamable 4:6 in Linde gebrannt. Allerdings ohne Marco Rzeha, der beruflich verhindert ist. Auch 09/35 hätte auf einen Leistungsträger verzichten müssen: Mirko Casper. Dessen Trainer Neno Postic sagte: „Im Derby kann alles passieren.“ Dies trifft sogar schon im Vorfeld zu.

SF Baumberg II – SC Ayyildiz Remscheid (So., 15.30 Uhr). Nach Siegen beim Spitzenreiter in Reusrath (2:1) und gegen dessen Verfolger Ronsdorf (1:0) ist die Euphorie bei Ayyildiz riesig. Der Rückstand des Dritten auf die beiden Teams beträgt nur wenige Tore beziehungsweise drei Punkte. „Trotzdem werde ich nicht vom Aufstieg sprechen“, sagt SCA-Trainer Erdal Demir und versucht mit aller Macht, sein Team und das Umfeld nicht abheben zu lassen.

Es läuft aber bei den Remscheidern. Nicht nur auf dem Platz. Mit Firat Cener hat schon der vierte Winterneuzugang zugesagt, der Allrounder kommt von Ligakonkurrent Jägerhaus-Linde. „Wir sind eine Adresse geworden“, freut sich Demir, der bis Jahresende aber noch ohne Verstärkung auskommen muss. Bedeutet: Groß werden die Optionen in Baumberg am Sonntag nicht sein, bei Kapitän Ömer Akyüz besteht aber die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kader.

ASV Wuppertal – SSV Bergisch Born (So., 14.15 Uhr). Am vergangenen Sonntag konnte am „Gelben Sprung“ – fast schon traditionell bei anhaltenden Regenfällen – nicht gespielt werden. Deutlich verbessert dürften sich die Platzverhältnisse innerhalb der vergangenen Woche nicht haben. „Ich sehe die Chancen, dass gespielt werden kann, bei 50:50“, sagt Borns Coach Sascha Odina.

Er ärgert sich noch immer über die Leistung beim glücklichen 2:2 in Rade am vergangenen Spieltag. „So etwas schlechtes habe ich noch nicht gesehen.“ Sein Team habe nach dem Motto „Hochmut kommt vor dem Fall“ überhaupt keine Einstellung zum Spiel gefunden und eine große Chance, noch näher oben ranzurücken, verpasst. Um einen weiteren Ausrutscher zu verhindern, rückt Jan Steinheuer erstmals in dieser Saison in den Kader. Auch Ruben Schmitz-Heinen, der das Lauftraining wieder aufgenommen hat, ist auf dem Weg zum Comeback. Ein Einsatz am Sonntag kommt aber noch zu früh.

SC 08 Radevormwald – HSV Langenfeld (So., 14.15 Uhr, Kollenberg). Dass der Aufsteiger auswärts zuletzt schwächelte und zuletzt in fünf Pflichtspielen leer ausging, ist auch den Radern bewusst. Dennoch ist der Respekt vor dem Tabellenvierten groß, wie 08-Trainer Niko Doucas verdeutlicht: „Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Mit einem Unentschieden wäre ich schon zufrieden.“

Es wäre das fünfte (!) Remis in Folge für die seit Wochen ungeschlagenen Rader, bei denen Valentino Cucuzza mal wieder wegen einer Zerrung ausfällt. Zudem sind Lucas Rogowski und Tolga Er gesperrt. Fatih Özmen wird erst im neuen Jahr in den Kader zurückkehren.

HINRUNDE

1. SPIELTAG Im Derby am Höferhof setzte sich der SV 09/35 Wermelskirchen zum Start in die Saison mit 3:0 beim ´DTV durch. Auch Ayyildiz (6:0 gegen die SF Baumberg II) und Bergisch Born (1:0 gegen den ASV) gewannen. Einen Punkt entführte der SC 08 Rade durch ein 1:1 beim HSV Langenfeld.