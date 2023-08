Derby gibt direkt erste Antworten

Bezirksliga: Zum Start empfängt Ayyildiz den DTV – Born gegen Germania, Dhünn in Ronsdorf.

Von Fabian Herzog

Bergisches Land. Es geht wieder los! Nach einer erneut kaum enden wollenden Sommerpause samt schweißtreibender Vorbereitung meldet sich die Fußball-Bezirksliga auf der Wettkampfebene zurück. Mit einer riesigen Portion Vorfreude und mindestens genau so großer Spannung bei allen Beteiligten.

SC Ayyildiz Remscheid – Dabringhauser TV (So., 15 Uhr, Honsberg). Im Derby werden direkt viele Fragen beantwortet. Wie findet der neuformierte der SCA zusammen, der es auf 14 Zugänge bringt? Welches Gesicht zeigt der DTV, der in der Vorbereitung viele gute, aber auch schwächere Leistungen gezeigt hat? Und vor allem: Welcher der beiden letztjährigen Kellerkinder holt sich die ersten Punkte? „Die bleiben bei uns“, ist sich Yalcin Erciyes, der Co-Trainer von Ayyildiz, sicher. Er hat Coach und Schwager Furkan Köstereli, mit dem er zu dieser Saison von GW Wuppertal gekommen ist, in dieser Woche vertreten. Seiner Meinung nach sei die Vorbereitung zufriedenstellend verlaufen, auch wenn potenzielle Leistungsträger wie Recep Kalkavan, Osman Öztürk und Berkan Yildirim erst spät eingestiegen sind. „Ich bin wirklich guter Dinge“, sagt Erciyes. Haci Köseoglu und Ozan Tatli fehlen zum Start allerdings.

Auch der DTV brennt auf den Start. „Es kribbelt“, gibt Acar Sar, der Co-Trainer und Sportliche Leiter, zu. Er erwartet an seiner alten Wirkungsstätte in Honsberg ein enges Duell: „Da wird es hitzig. Da müssen die Jungs bereit sein. Ayyildiz ist stärker als letzte Saison.“ Sar hat bei seiner Spionage vor allem die Offensive beeindruckt: „Die haben ein paar flotte Spieler da drin.“ Die Vorbereitung am Höferhof hat ihm durchaus auch gefallen: „Die Jungs haben gelernt, über die Schmerzgrenze zu gehen und sind so fit wie lange nicht.“ Nur die Effektivität vor dem Tor ließ zu wünschen übrig. Und im Fall von Eray Yilmaz die richtige Einstellung, so dass man sich von ihm getrennt hat. Am Sonntag fehlen Marvin Dattner und Markus Fürguth.

SSV Bergisch Born – SSV Germania Wuppertal (So., 15.30 Uhr, Born) . Tim Janowski kann den Start kaum erwarten. „Sieben Wochen Vorbereitung waren schon ekelhaft“, sagt Borns Trainer mit einem verschmitzten Lächeln. Ohne Vier (Alex Eicker, Dominik Baumann, Ferat Sari, Pascal Schmid) geht es ins Duell mit dem Achten der Vorsaison, der sich unter anderem mit einem Ex-Borner verstärkt hat: Hakan Türkmen. Auch die früheren FCR-Spieler Noah Bogun und Abdoul Morou sind neu im Team von Peter Radojewski. „Die dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen“, betont Janowski, der die Vorbereitung durchwachsen fand: „Zwischendurch war´s richtig gut, zuletzt aber schwach.“ Trotzdem geht er voller Optimismus in den Saisonstart: „Wir werden eine gute Partie abliefern.“ Dafür spricht, dass Nico und Marin Postic rechtzeitig wieder zum Team gestoßen sind. Und auch, dass die Offensivreihe mit Aleksandar Stanojevic, Jannik Hoffmeister und Francesco Di Donato prima harmoniert.

TSV Ronsdorf – SSV Dhünn (So., 18 Uhr). Im Rahmen des Ronsdorfer Waldfestes und deswegen erst so spät wartet auf den Aufsteiger bei der Rückkehr in die Bezirksliga direkt ein ordentliches Kaliber. „Das ist ein Brett“, sagt Spielertrainer Dennis Schmidt, der seine Mannschaft entsprechend eingestimmt hat: „Es wird Spiele in dieser Saison geben, in denen wir vermöbelt werden. Wichtig wird sein, dass wir uns dagegen wehren.“ In den letzten Testspielen habe sein Team die sonst zum Standardprogramm gehörende Mentalität vermissen lassen. „Das hat mich traurig gemacht.“ Dass die Vorbereitung inklusive der 2:4-Niederlage bei der Generalprobe in Hackenberg ziemlich holprig verlief, verwunderte Schmidt weniger: „Das war immer so, seitdem ich hier bin.“ Ihm fehlen zum Start Timo Schwebke, Christian Nippel, Dominik Margies und in spielender Form Co-Trainer Fabian Heinrich. Der Einsatz von Robin Eisenkopf ist wegen eines Kurz-Urlaubs fraglich.