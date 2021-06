Derby I bringt keinen Sieger hervor

Remis in der Landesliga bei Rade/Herbeck gegen HCW. Bezirksligist LTV verliert klar.

Von Peter Kuhlendahl und Fabian Herzog

Landesliga: HSG Radevormwald/Herbeck – HC Wermelskirchen 29:29 (14:14). Von einer schiedlich-friedlichen Punkteteilung konnte man nicht sprechen. Es war aber auch ein Derby. Und weil die Hausherren in der Schlusssekunde per Siebenmeter, den Marcus Hengstwerth nervenstark verwandelte, zum Ausgleich kamen, fielen die Einschätzungen zum Spiel entsprechend unterschiedlich aus. „Die Rader sollten sich bei den Schiedsrichtern für den Punkt bedanken, die ständig gegen uns gepfiffen haben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, erklärte ein verärgerter HCW-Spielertrainer Shahrokh Rezaloo. Derweil sprach seine Gegenüber Björn Frank von einer „gerechten Punkteteilung“, die eigentlich „zu wenig für uns“ war.

HSG-Tore: Grassow (7), Breuer (4), Droste, Kositza, Hackländer (je 3), Hengstwerth (3/3), Schörmann, Peppinghaus (je 2), Broch (2/1).

HCW-Tore: Knippert (11/2), Schneider (6), Empersmann (5), Peters, Cruz Diogo, Beerkotte (je 2), Streit (1).

Landesliga: HG Remscheid II – TB Wülfrath 23:30 (14:12). Bis zur 37. Minute wankte der Spitzenreiter. Simon Raguß erzielte das zwischenzeitliche 17:14, und die Gäste, die zuvor in 15 Spielen 15 Siege eingefahren hatten, wurden unruhig. „Richtig interessant wäre es dann geworden, wenn uns nicht die personelle Situation einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte“, sagte HGR-II-Coach Frank Kellerhoff. Neben den Ausfällen musste im zweiten Abschnitt Sebastian Pflüger passen, und die Remscheider verloren ihre Durchschlagskraft im Angriff. Zudem hatten beide Keeper nicht ihren besten Tag erwischt. Die Wülfrather ließen sich nicht lange bitten, siegten aber um einige Tore zu hoch. Tore: Pflüger, S. Raguß, Müller (je 4), Franz, N. Jungjohann (je 3), Stausberg, Kinder (je 2), Pfeiffer (1/1).

Landesliga: ATV Hückeswagen – Mettmann-Sport II 30:28 (17:14). Wie könnte es auch anders sein? Der ATV nahm seine Anhänger am Sonntagabend mal wieder mit auf eine echte Achterbahnfahrt in der Halle Brunsbachtal. „Aber immerhin haben wir am Ende die beiden Punkte eingefahren“, sagte ATV-Trainer Sebastian Mettler, der sich schon ein wenig darüber ärgerte, dass sich seine Schützlinge quasi immer wieder selbst ein Bein stellten und Mitte der zweiten Halbzeit im Rückstand lagen. Doch dann lief es wieder besser, und der ATV wendete das Blatt. Tore: Dembowski (7), La. Frischmuth (6), Sielmann, M. Mettler, Krempel (je 3), Scheider (3/2), Graf (2), B. Mettler, Hoffmann, Bangert (je 1).

Bezirksliga: TSV Aufderhöhe II – Lüttringhauser TV 31:19 (13:6). Das deutliche Ergebnis täuscht zwar über die wahren Kräfteverhältnisse im Spitzenspiel hinweg, aber unter dem Strich war der LTV ohne Chance. „Weil wir einfach mit dem Umständen nicht klar gekommen sind“, meinte LTV-Trainer Constantin Patrascu. Die Fehler der Gäste im Aufbau nutzten die Solinger immer wieder zu Tempogegenstößen. Patrascu: „Glückwunsch an Aufderhöhe. Aber nächste Saison greifen wir richtig an." Tore: Kirchhoff (11/2), Hackländer (5), Gilsbach (3).

Bezirksliga: Solinger TB II – HC BSdL 23:30 (9:14). Stark ersatzgeschwächt und mit einiger Verstärkung aus 2. und 3. Mannschaft (Michael Kohler, Rouven Schmidt, Alexander Tritscher, Oliver Elitzke) lieferten die Soldaten eine überzeugende Leistung ab. „Das hat Spaß gemacht“, meinte Trainer Dietmar Pistohl, dessen Team sich das Leben phasenweise selbst schwermachte. Unter anderem vergab sie vor der Pause alle fünf (!) Siebenmeter. Dies kompensierten die Gäste aber über ihre starke Deckung. Tore: Ante (9), Nitsche (5/4), D. Förster, R. Schmidt (je 4), Hallmann, Jaeger (je 3), Hädrich, T. Förster (je 1).

Bezirksliga: HC Wermelskirchen II – HSG Bergische Panther IV 25:19 (12:12). Gegen den Rumpfkader der Gäste, bei denen neben einigen A-Jugendlichen unter anderem auch Knut Niegetiet auflief, lag der HCW II 8:10 (23.) und 12:13 (34.) zurück. Durch die Einwechslung von Keeper Sebastian Schneider und eine beherztere Herangehensweise in der Deckung gelang jedoch die Wende, die Trainer Jens Wagner besänftigte: „Wir haben wieder unsere große Stärke ausgespielt und uns dem Gegner angepasst. Aber unterm Strich geht der Sieg in Ordnung.“ Tore: Galla (9/3), Hedderich (5), Benscheidt (4), Remmel (3), Boretius (2/2), Wirths, Menz (je 1).

NEUZUGANG

LÜTTRINGHAUSER TV Alexander Ranke ist ein Lüttringhauser Junge, hat aber bis vor fünf Jahren einige Zeit beim HC Wermelskirchen gespielt. Nach vielen Verletzungen versucht er nun ein Comeback in seinem Heimatort. Ranke ist ein Rückraumspieler und kam am Samstag zum ersten Mal zum Einsatz.