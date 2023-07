WSV startet an diesem Freitag in die Saison

So möchte der Wuppertaler SV auch an diesem Freitag auf dem Tivoli in Aachen jubeln. Mehr als 1000 Gästefans sind dabei.

Mehr als 20.000 Fans werden beim Saisonauftakt der Regionalliga in Aachen dabei sein.

Wuppertal. Dem Auftakt fiebern viele schon seit Wochen entgegen. Wenn an diesem Freitag um 19.30 Uhr mit Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV zwei erklärte Favoriten der Fußball-Regionalliga aufeinandertreffen, könnte der Tivoli aus allen Nähten platzen. Mehr als 20.000 Tickets sind im Vorverkauf über die Tische gegangen, rund 25.000 könnten es bei diesem Knallerspiel werden. Was für eine großartige Kulisse.

Dass manch einer der WSV-Spieler noch nie vor einer solchen Zuschauerzahl gespielt hat, soll sich nicht als Problem erweisen. Das jedenfalls sagte Trainer Hüzeyfe Dogan im großen WZ-Gespräch: „Die Jungs sollen cool und fokussiert bleiben, die Atmosphäre genießen und das Maximum herausholen.“ Grundsätzlich „habe man nicht den ganz großen Druck wie Aachen“.

So soll dem WSV ein gelungener Saisonauftakt gelingen

In der vergangenen Saison sind die Bergischen eher suboptimal aus den Startlöchern gekommen, jetzt will man trotz des schwierigen Auftaktprogramms – auf die Alemannia folgen Mönchengladbach II, Schalke II und Rödinghausen – einen erfolgreicheren Beginn haben. Der Sportliche Leiter Gaetano Manno formuliert, wie das möglich sein soll: „Teamgeist und Disziplin müssen an oberster Stelle stehen.“

Dazu sind die Fans ein wichtiger Faktor. Obwohl die ersten Heimspiele statt in Wuppertal in Velbert stattfinden, ist die Zahl der verkauften Dauerkarten ähnlich hoch wie in der Vorsaison. Dazu sind die neuen Trikots ein Renner, waren zwischenzeitlich sogar mal ausverkauft. Die Euphorie ist groß und soll es auch nach der Begegnung in Aachen – völlig unabhängig vom Ausgang – bleiben. Wobei ein Sieg natürlich gut täte . . . -ad/gh-