Der WSV findet in Velbert einen Unterschlupf

Wuppertaler Regionalliga-Fußballer gewinnen ihr erstes Testspiel.

Bergisches Land. -pk- Auch über einen zwischenzeitlichen Umzug in das Röntgen-Stadion in Lennep war im Lager des Wuppertaler SV nachgedacht worden. Vor wenigen Tagen ist nun aber die Entscheidung gefallen, dass der Regionalligist seine ersten Heimspiele in Velbert austragen wird. Der Grund dafür ist, dass im Zoo-Stadion der Rasen derzeit grundsaniert wird und die Spielstätte wohl erst im November wieder zur Verfügung steht. Damit teilen sich die Wuppertaler nun zunächst die Heimspielstätte mit der SSVg. Velbert, die in die Regionalliga aufgestiegen ist.

Auf welche Gegner der WSV in der Nachbarstadt treffen wird, steht noch nicht fest. Einen Spielplan für die Saison 2023/24, die bereits Ende Juli beginnt, gibt es noch nicht. Die WSV-Fans müssen sich indes darauf einstellen, dass die IMS-Arena in Velbert nur 3000 Zuschauern Platz bietet. Der Vorverkauf der Dauerkarten hat am vergangenen Freitag begonnen. Die Plätze der aktuellen Dauerkarteninhaber bleiben in den kommenden beiden Wochen noch reserviert.

Ein erstes Testspiel haben die Wuppertaler am vergangenen Samstag absolviert. Beim Ligakonkurrenten Fortuna Köln landete der WSV nach Treffern von Damjan Marceta (45.) und Jef Tchouangue (56.) einen 2:0 (1:0)-Erfolg. Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr) mit einem Testspiel beim westfälischen Oberligisten ASC 09 Dortmund.