Der Weg nach oben ist damit versperrt

Tennis: Rot-Weiß verliert zweimal.

Erwartungsgemäß nichts zu holen war für die Tennis-Herren 55 des SC Rot-Weiß Remscheid in der Regionalliga. Gegen den Spitzenreiter TC Rheinbach unterlag man auf eigener Anlage mit 0:9 und musste die Stärke der Gäste anerkennen. Die Einzel wurden von folgenden Akteuren verloren: Udo Zirden (0:6, 3:6) Peter Lucas (3:6, 2:6), Arnd Kommnick (0:6, 0:6), Marc Wolter (2:6, 1:6), Arnd Kumschier (0:6, 0:6) und Bernd Königsmann (1:6, 3:6). Angesichts der bis dahin schon entschiedenen Begegnung und der heißen Temperaturen verzichtete man auf die Austragung der Doppel. Rot-Weiß blieb damit einen Spieltag vor dem Saisonende auf dem besten Abstiegsplatz.

Einen Tenniskrimi ohne Happy End gab es für die Herren 60 von Rot-Weiß, die das Duell der beiden bislang verlustpunktfreien Teams der Niederrheinliga gegen den TuS 84/10 II mit 4:5 verloren. „Alles, was gegen uns laufen konnte, ist eingetreten“, sagte Spieler und Sprecher Michael Rohwer. Den Sprung in die Regionalliga kann man sich damit abschminken, weiß die Lage realistisch einzuschätzen. Noch einmal Rohwer: „Auch Rang zwei ist aller Ehren wert.“

Den will man am letzten Spieltag am kommenden Samstag um 14 Uhr bei Meiderich 03 sichern. Zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht wissend, welche Akteure wirklich zur Verfügung stehen. Speziell bei Rohwer, der auf der Linie ausgerutscht war und verlor und bei Jörg Falbe (im zweiten Satz gestürzt und trotzdem in drei Sätzen gewonnen) muss man abwarten. In den weiteren Einzeln siegten Andreas Maurer und Frank Piesker, es verloren Ralph Schöpp und Dirk Petermann. So musste die Entscheidung in den Doppeln fallen, in denen nur das Duo Maurer/Schöpp erfolgreich war. Niederlagen gab es für Jürgen Höh und Frank Hemmerling sowie Frank Piesker und Jörg Falbe. ad