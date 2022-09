Der Weg in die absolute Spitze ist hart, aber sehr realistisch

Zuletzt war es ein wenig stiller um ihn gewesen. Der Remscheider Schwimmer Larus Thiel hat nach seinem erfolgreichen Abschneiden bei der Deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin die Zeit genutzt, um sich auf ein weiteres sportliches Großereignis vorzubereiten. Das fand am Wochenende in der Wuppertaler Schwimmoper statt – die Opera Classics. Dort traf Thiel im direkten Vergleich auf internationale Top-Schwimmer. Wie etwa Kurzbahn-Weltrekordhalter Thom de Boer. Oder den deutschen Brustspezialisten Marco Koch.