Der VfL zaubert, der BHC zaudert

Blick über den Zaun in die Bundesliga

Von Andreas Dach

(Text und Foto)

Vor den Augen seines früheren Chef- und heutigen Bundestrainers Alfred Gislason knüpfte der VfL Gummersbach nahtlos an die zuletzt sehr guten Leistungen an und fuhr mit dem 29:24 (16:9) gegen den TVB Stuttgart den nächsten Sieg in der Handball-Bundesliga ein. Vor allem die erste Hälfte war gegen völlig überforderte Schwaben herausragend, wobei der VfL sogar noch klare Chancen ausließ und unter anderem an Ex-Nationalkeeper Silvio Heinevetter scheiterte. Dessen Gegenüber Tibor Ivanisevic bewies mit tollen Reflexen, dass er nicht zufällig zu den Publikumslieblingen beim VfL gehört, und hielt seinen Vorderleuten den Rücken frei.

In der Folge ging es darum, dem TVB den Glauben an eine mögliche Wende zu nehmen. Das gelang weitgehend, auch wenn man es am Ende ein wenig schleifen ließ. Und daran änderte auch die offensive Deckung gegen Spielmacher Dominik Mappes nichts. Eine 50-Minuten-Gala des VfL.

Zu einer Riesenenttäuschung geriet hingegen der Auftritt des Bergischen HC beim HSV Hamburg. Die Löwen waren im hohen Norden völlig überfordert und kamen mit 23:33 (11:15) unter die Räder. Symptomatisch, dass Trainer Jamal Naji bereits eine Viertelstunde vor dem Ende seine letzte Auszeit nahm.