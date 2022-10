Der VfL spielt im DHB-Pokal

In der zweiten Runde des DHB-Pokals tritt Bundesligist VfL Gummersbach an diesem Mittwoch um 19 Uhr beim Zweitligisten HC Empor Rostock an und ist klarer Favorit. „Wir wollen dieser Rolle gerecht werden“, sagt Youngster Finn Schroven. Gleichwohl ist man sich beim VfL bewusst, dass es sich nicht um einen Selbstläufer handelt. In der vergangenen Saison, damals noch als Zweitligist, unter lagen die Oberbergischen beinahe exakt vor einem Jahr in Rostock mit 33:34. Schroven: „Das spielt keine Rolle mehr.“ ad