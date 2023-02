Der TSV Aufderhöhe schmeißt Heino Kirchhoff raus

Im ersten Spiel nach der Winterpause empfängt Fußball-Regionalligist Wuppertaler SV an diesem Samstag (14 Uhr, Zoo-Stadion) den 1. FC Bocholt. Sieben Siege und ein Remis – so lautete die stolze Bilanz vor der Winterpause, die nun ausgebaut werden soll. Damit will der WSV dem souveränen Tabellenführer Preußen Münster ein wenig auf den Fersen bleiben. Ein kleines Fragezeichen schwebt noch über der Austragung der Partie. Viel Regen darf nicht mehr fallen.