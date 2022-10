Der TBÖ ist gefordert

Der TB Groß-Ösinghausen ist bei den Bezirks-Einzelmeisterschaften am Wochenende in Essen mit zwei Akteuren in der Seniorenklasse am Start, die sich beide für die Westdeutsche Meisterschaft in Hamm (3. und 4. Dezember) qualifizieren wollen. Bernd Schmulder ist in der U70 in einem 16er-Feld dabei und unter den Top-5-Spielern gelistet. Im Doppel wird er sich zudem mit Wolfgang Graßkamp aus Rheydt der Konkurrenz stellen. In einem 14er-Feld will sich Christoph Otto in der U75 bewähren. Er ist an Position fünf gesetzt. Sein Doppelpartner Hans-Achim Thelen kommt vom TSV Bockum.