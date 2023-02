Der SV 09/35 probt gegen Leverkusen

Bis zum nächsten Meisterschaftsspiel dauert es noch anderthalb Wochen. Eine Zeit, welche Fußball-Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen nicht ohne Wettkampfpraxis überbrücken möchte. Zwei Testspiele stehen bis dahin noch an – eins bereits an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion gegen den Bezirksligisten FC Leverkusen. „Da können sich einige empfehlen“, sagt Trainer Sebastian Pichura. Zum Beispiel für den Platz, der nach der gelb-roten Karte für Emre Circir im Spiel beim FSV Vohwinkel (26. Februar) in der Abwehr frei wird. Zudem wird das Thema Standards eine wichtige Rolle einnehmen.