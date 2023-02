Der Spitzenreiter muss sich ganz schön strecken

Bezirksliga im Überblick.

Von Andreas Dach

TSV Aufderhöhe III – HC BSdL II 26:19 (13:7). Ohne Spielertrainer Boban Koljkovic, der zu Hause krank das Bett hütete, leisteten sich die Gäste zu viele individuelle Fehler, um für ein Erfolgserlebnis in Frage zu kommen. Die zweite Halbzeit, die weitgehend ausgeglichen gestaltet werden konnte, gibt aber Hoffnung für die kommenden Spiele. Die Moral stimmt(e). Tore: Sonneborn (9/1), Tritscher (4), T. Förster (3), Sygulla (2), Reddmann (1).

SG Langenfeld III – Lüttringhauser TV 27:38 (13:17). Nur zu Beginn tat sich der LTV schwer. Spätestens ab der 20. Minute aber löste man den Knoten, fand in allen Mannschaftsteilen in die Spur. Der Rest war fast ein Selbstläufer, bei dem sich alle Feldspieler in die Torschützenliste eintrugen. Trainer Thorsten Fengler sagte zufrieden: „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Tore: Kappenstein (11), Festag, Krzok (je 5), Heinemann (4), Röder (3/1), Blicke, Budde, Biesenroth, Bornewasser (je 2), Müller (2/1).

Bergische Panther IV – HSV Solingen-Gräfrath II 27:30 (14:16). Bis zur 20. Minute (11:9) hatte der Gastgeber gegen den Spitzenreiter die Nase vorne. Dann stellten Gräfrath II die Deckung um und drehte die Partie. Wirklich abschütteln ließen sich die Panther aber nie. Trainer André Schächinger sagte: „Es hat leider nicht ganz gereicht. Mit etwas Glück hätten wir gewinnen können.“

Wermelskirchener TV II – Haaner TV II 30:34 (12:16). Mit ein wenig mehr Cleverness und Glück hätte der WTV II den Tabellendritten ernsthaft gefährden können. Aber auch so war man nicht unzufrieden. „Vor allem die leichten Fehler, die zuletzt oft zu bemängeln waren, wurden weitgehend vermieden“, sagte Torwarttrainer Markus Schellhorn. Tore: Scheid (11), Rützenhoff (8), Schüngel, Sachser (je 3), Johann, Berndl (je 2), Hilverkus (1).