Der Seriensieger hat schon für den 31.12. gemeldet

Das Stadion Reinshagen ist für Daniel Schmidt schon so etwas wie ein Wohnzimmer. Läuft er auch in diesem Jahr wieder als Gewinner in das weite Rund ein?

18. Silvesterlauf des Reinshagener TB und des Lüttringhauser TV findet offenbar viel Zuspruch.

Der Veranstalter, bestehend aus Reinshagener TB und Lüttringhauser TV, ist zufrieden. Die Voranmeldezahlen für den 18. Remscheider Silvesterlauf sprechen für ein großes Interesse an der letzten Sportveranstaltung des Jahres 2022. „Es ist gut angelaufen“, hat Michael Scholz vom LTV beobachtet. Sogar der Seriensieger der vergangenen Jahre, Daniel Schmidt, steht schon auf der Teilnehmerliste. Damit dürfte bei den Männern bereits der Favorit für die 14 Kilometer lange Wendepunktstrecke feststehen, die am 31. Dezember um 12.30 Uhr im Stadion Reinshagen gestartet wird. Bei den Damen ist (noch) Zurückhaltung angeboten, was die Favoritennennung angeht. Scholz: „Wir haben ja noch Zeit.“

Bezüglich der Streckenführung hat sich nichts geändert, wohl aber was die Teilnahmegebühren angeht. Wer sich vorzeitig anmeldet, bezahlt acht Euro, Nachmeldungen am Veranstaltungstag werden mit zehn Euro berechnet. Die Frühvariante ist den Verantwortlichen deutlich lieber: „Das erspart uns am Veranstaltungstag viel Arbeit.“ Als Moderator wird Andreas Menz fungieren. Infos und Anmeldung unter: www.rtb-1910.de. -ad-