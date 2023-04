Der RTV meldet sich eindrucksvoll zurück

Dass sich das RTV-Judoteam in der Spitze und in der Breite verstärkt hat, zahlte sich am zweiten Kampftag der Judo-Bundesliga aus. Nach einer bärenstarken Leistung setzten sich die Bergischen mit 9:5 beim UJKC Potsdam durch und dürfen damit wieder an das Erreichen des Final Four glauben. Um den Triumph möglich zu machen, musste reichlich improvisiert werden. Zu den wettkampfgesperrten Athleten kamen noch kurzfristigen Absagen von Daniel Stamm (Rücken), Michael Krieger (Fieber) und Igor Mbakom (Corona). So ließ man Sam Chouchi aus Stockholm und Yashar Najafov aus Baku einfliegen. Die Trümpfe stachen.