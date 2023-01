Der RTV ist gewarnt

Gerne würde man mit dem TTC Altena II in der Tabelle der Tischtennis-Landesliga gleichziehen. Das setzt allerdings einen Sieg für den Remscheider TV voraus, der am Samstag (18 Uhr, Käthe-Kollwitz-Schule) auf die Mannschaft aus dem Sauerland trifft. „Das wird in vielerlei Hinsicht ein spannendes Spiel“, glaubt Spieler Bastian Rosbach. Zum einen muss der RTV auf den privat verhinderten Markus Löbbert verzichten. Für ihn spielt André Siebert. Zum anderen gehören dem Kader der Gäste die „Koryphäe“ Wilfried Lieck und der bulgarische Jugendnationalspieler Yoan Velichkov an.