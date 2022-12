Der RSV hat viel Grund zur Freude

Erfreulicher Jahresabschluss für die Basketball-Abteilung des Remscheider SV. In der Landesliga setzten sich die Männer mit 79:56 bei ART Giants Düsseldorf III durch und gehen mit Platz sechs in die Winterpause. Die Grundlage für den Erfolg wurde in der Abwehr gelegt. Sie hielt dem Angriff den Rücken frei, der mit uneigennützigem Passspiel glänzte und den Ball prima durch die eigenen Reihen laufen ließ. Für die Punkte sorgten: Schorn (22), Varol (17), Cipar (11), Kolasinac (10), Perry (9), Keser (8), Quefalija (2).