Der Quatschkopf wird zum Vorbild

Football: Der Remscheider Patrick Poetsch entwickelt sich auch noch im reiferen Alter.

Mit seinen 33 Jahren gehört er längst zu den erfahreneren Kräften. Das gilt sowohl für sein Team Düsseldorf Rhein Fire, mit dem Patrick Poetsch im Juni in seine zweite ELF-Saison geht, als auch für die Nationalmannschaft, der der Remscheider weiterhin angehört. „Ich bin nicht mehr nur der Quatschkopf, sondern auch ein Führungsspieler“, verdeutlicht der ambitionierte Sportler, der seine Karriere Ende 2019 fast schon beendet hatte. Doch dann kam bekanntlich alles anders. Die European League of Football wurde gegründet, die noch auf semiprofessioneller Ebene funktioniert und anstrebt, das Wort „semi“ irgendwann streichen zu können.

Für einen passionierten Footballer wie Poetsch ist es die pure Freude, Teil dieser Entwicklung zu sein. „Der Sport bekommt jetzt die Aufmerksamkeit, die er verdient“, findet der Remscheider, der auf der Baisieper Straße zu Hause ist und die „veränderte Wahrnehmung“ extrem genießt. Wobei sich die nicht nur auf die immer weiter steigenden Zuschauerzahlen bezieht, sondern auch auf ihn selbst. „Plötzlich werde ich beim Feiern in der Düsseldorfer Altstadt erkannt und angesprochen“, erzählt er voller Begeisterung. Auch der eigene Wikipedia-Eintrag oder Nachrichten von Jugendspielern, die sich Poetsch als Vorbild nehmen und deswegen ebenfalls die Nummer 43 auf dem Rücken tragen, machen ihn stolz.

In solchen Momenten ist dem Remscheider immer auch bewusst, wofür er den hohen Aufwand betreibt. „Bis Oktober gibt es für mich jetzt erst einmal keinen Sonntag mehr ohne Football“, sagt Patrick Poetsch. Was eben auch an der Nationalmannschaft liegt, in der er sich seit 2017 und der damaligen Teilnahme an den World Games seinen Platz gesichert hat. Weil er eben erfahren, ein Teamplayer und enorm vielseitig ist. Als Fullback sind seine Qualitäten ebenso gefragt wie als Long Snapper. Also als Spieler, der das Ei durch die beide nach hinten wirft, von wo aus dieses nach vorne geschossen wird.

+ Da war Patrick Poetsch sicherlich von den Socken, als er diese geschenkt bekam. © PP

Apropos Ei: Über Ostern fand in Essen ein Sichtungstrainingslager der Nationalmannschaft statt. Diese besteht derzeit noch aus einem 75er-Kader, aus dem bis Oktober 30 Spieler gestrichen werden müssen. Denn dann steht in der Arena in Frankfurt ein Länderspiel gegen Spanien oder Israel auf dem Programm. Poetsch, der schon dreimal mit dem Adler auf der Brust aufgelaufen ist, sieht gute Chancen, auch dann noch dem Team anzugehören. „Es dürfen gerne noch ein paar Länderspiele dazukommen.“ Mit dem neuen Bundestrainer Shuan Fatah verbindet ihn jedenfalls eine besondere Beziehung. „Er ist ein toller Coach“, findet der Remscheider.

Die dreitägige Trainingsmaßnahme war extrem eng getaktet und verlangte den Spielern alles ab. Wenn mal keine Einheiten auf dem Feld anstanden, wurde Theorie gebüffelt. Patrick Poetsch genoss dennoch jede Einheit: „Zum Kreis der Nationalmannschaft zu gehören, ist eine Wertschätzung und große Ehre zugleich. Denn man repräsentiert ja sein Land.“

Voller Vorfreude blickt der 33-Jährige der Saison mit Rhein Fire entgegen, die eine besondere Schlusspointe bereithalten könnte. Denn längst steht fest: Das Finale findet vor großer Kulisse (schon 75 Prozent der Karten sind verkauft) im eigenen Stadion statt. Zwar befindet sich das weiterhin in Duisburg – die Arena in Düsseldorf soll ab 2025 für besondere Partien genutzt werden können –, aber auch dort fühlen sich Poetsch und Co. wohl. Mit dem Ziel des vergangenen Jahres, die Play-offs erreichen zu wollen, möchte sich dieser diesmal nicht begnügen. „Ich möchte Meister werden!“, sagt der Remscheider selbstbewusst und begründet dies mit starken Zugängen und einem breiten Kader.

Von einem solchen kann bei seinem Heimatverein keine Rede sein. Poetsch verfolgt die Entwicklung des AFC Remscheid Amboss ganz genau, hat mit einem möglichen Trainingsbesuch im Nachwuchsbereich seine Hilfe angeboten und drückt dem Oberligisten die Daumen: „Ich hoffe, dass der Verein wieder die Kurve bekommt und sich fängt.“

Socken

Eigene Merchandise-Artikel wie beispielsweise der frühere Remscheider Daniel Rennich, sein Teamkollege bei Rhein Fire und in der Nationalmannschaft, dessen T-Shirt mit der Aufschrift „Wenn wir nicht passen, dann Renn-Ich“ fast Kult ist, gibt es von Patrick Poetsch (noch) nicht. zumindest nicht offiziell. So existieren Socken mit seinem Konterfei. „Die hat mir meine Partnerin geschenkt.“