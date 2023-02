Der Pflichtspielstart rückt näher

Fußball-Testspiele der Landes- und Bezirksligisten.

Von Peter Kuhlendahl

und Fabian Herzog

Der Countdown läuft. Für die Landesligisten FC Remscheid und SV 09/35 Wermelskirchensowie die Bezirksligisten SSV Bergisch Born und SC Ayyildiz stehen in einer Woche ihre jeweiligen Nachholspiele beziehungsweise bei Letztgenannten das -derby auf dem Programm. Vorausgesetzt das Wetter – in der nächsten Woche soll der Dauerfrost zurückkehren – spielt dann auch mit. Obwohl die Clubs erst einmal davon ausgehen, dass gespielt wird, gehen sie die Vorbereitungsspiele an diesem Wochenende unter verschiedenen Vorzeichen an.

„Wir treffen auf einen sehr starken Gegner“, sagt Sebastian Pichura, Trainer des SV 09/35 Wermelskirchen, und freut sich auf die Aufgabe an diesem Samstag (15 Uhr) bei der U19 von Bayer Leverkusen, dem Tabellenvierten der A-Jugend-Bundesliga. Aus den unterschiedlichsten Gründen muss Pichura allerdings auf Luca Lilliu, Emre Circir, Pascal Königs, Yannick Klüppelberg und Boubacar Baldé verzichten. Beim Testspiel am vergangenen Mittwoch gegen den Bezirksligisten TSV Solingen, das 2:2 (1:0) endete, waren die an Bord gewesen. „Dabei gab es noch Luft nach oben“, berichtet der Coach, der seine Schützlinge aber auf einem guten Weg sieht. Die Treffer erzielten Frederik Streit (17.) per Foulelfmeter und Maxim Vlasiuc (78.).

Derweil will Marcel Heinemann, Coach des FC Remscheid, von einer Generalprobe an diesem Sonntag noch nichts wissen. In der Partie beim Düsseldorfer Landesligisten Rather SV, die um 15 Uhr angepfiffen wird, dürfte auch wieder viel experimentiert werden. Ähnlich wie am Mittwochabend. Da bezwang der FCR auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen den Bezirksligisten SC 08 Radevormwald mit 7:0 (3:0). „Wichtig war, dass wir spielen konnten. Und nach einer Anlaufzeit war es bis auf die Chancenverwertung ganz ordentlich“, erklärt Heinemann, der allerdings zwei Verletzte beklagen muss. Marvin Blume musste früh mit einer Zerrung raus, Armen Shavershyan wurde in der Nachspielzeit im Strafraum übel von den Beinen geholt. „Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert“, sagt der Coach. Den daraus resultierenden Foulelfmeter verwandelte Michele Buscemi zum Endstand. Mit einem verwandelten Strafstoß nach 31 Minuten durch Ahmed Al Khalil wurde der Torreigen eröffnet. Außerdem trafen Patrick Posavec (43.), Sebastian Bamberg (45.), Shavershyan (56.), Hammza Al Khalil (71.) und Sam Kirschsieper (77.).

Rades Coach Zdenko Kosanovic findet, dass das klare Ergebnis über den eigentlichen Spielverlauf hinwegtäuschen würde. „In der ersten Halbzeit haben die Jungs auch sehr gut gespielt.“ Das Manko sei gewesen, dass beste Chancen nicht genutzt wurden und krasse individuelle Fehler zu den Gegentoren geführt hätten. An diesem Sonntag (15 Uhr, Kollenberg) testet der SC 08 gegen den westfälischen Bezirksligisten BW Voerde.

Wir müssen so langsam eine Formation finden.

Auf einen Nachbarschaftstest freut man sich beim SC Ayyildiz Remscheid. Zu Gast ist am Sonntag (15 Uhr, Honsberg) A-Kreisligist VfB Marathon Remscheid. „Das wird ein guter Test für uns, in dem wir uns rehabilitieren und so langsam eine Formation finden müssen“, sagt Trainer Axel Kilz. Im Vergleich zum schwachen 1:5 in Neukirchen zuletzt stehen wieder einige Leistungsträger mehr zur Verfügung.

Auf wichtige Spieler wie Marius Müller (Knöchelprobleme) und Nico Postic (krank) musste auch der SSV Bergisch Born im Test beim SC Obersprockhövel verzichten, den dieser mit 5:2 (3:0) gewann. „Unser Gegner war in vielen Situationen einfach handlungsschneller und hat gezeigt, warum er eine Liga höher spielt“, bilanzierte Trainer Tim Janowski. Die Borner kamen aber auch immer wieder zu Chancen, die sie im zweiten Durchgang auch nutzten. Durch die immer besser in Fahrt kommenden Luca Dantas und Anis Geus. Weitere Testspiele der Borner: An diesem Samstag (15 Uhr) geht´s zum Landesligisten FSV Vohwinkel, am Dienstag (20 Uhr) zum Kölner Bezirksliga-Spitzenreiter SpVg. Flittard und am Karnevals-Sonntag (13 Uhr) zur gleichklassigen DJK Wattenscheid.

Einen überzeugenden Sieg gegen einen Gegner, gegen den man in den vergangenen Jahren auch schon mal ganz anders ausgesehen hat, feierte der Dabringhauser TV. A-Kreisligist Bergfried Leverkusen und Ex-Coach Hannes Diekamp wurden durch Tore von Justin Lüdtke, Marvin Dattner, Marcel Maier und Ahmed Öztürk mit 4:2 (3:0) bezwungen. „Das hat gut getan“, fand Trainer Patrick Grün. Auf das erste soll am Sonntag direkt das zweite Testspiel dieses Winters folgen: um 15 Uhr am Höferhof gegen A-Kreisligist SG Hackenberg.

Frauen

Auch die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen sind am Sonntag am Ball. Der verlustpunktfreie Tabellenführer testet um 15 Uhr beim FC Rheinsüd Köln, der in seiner Kreisliga auf ähnliche Art und Weise das Maß aller Dinge darstellt. „Wichtig ist, dass wir langsam wieder in den Rhythmus kommen“, findet Trainer Tim Klammer, dem einige Spielerinnen fehlen.