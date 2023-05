Der Optimismus ist weiter ungebrochen

Die Rollhockey-Frauen der IGR Remscheid wollen am Samstag ihre letzte Chance nutzen und feiern, dass sie in ein entscheidendes drittes Spiel gehen können.

Zweites Finale um die Deutsche Meisterschaft der Frauen.

Von Peter Kuhlendahl

Knapp eine Stunde nach der 1:4-Niederlage der IGR Remscheid gegen den RSC Cronenberg im ersten Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft setzte sich IGR-Trainer Thomas Beck mit seinen Schützlingen zusammen und überbrachte ihnen zwei Nachrichten: „Eine gute und eine schlechte. Die Gute ist, dass wir weiter eine Chance auf den Titel haben. Die Schlechte ist, dass wir nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag ran müssen.“

Doch der Reihe nach. An diesem Samstag (16 Uhr, Alfred-Henkels-Halle) müssen die Remscheider auf alle Fälle in Cronenberg gewinnen. Dann blieben sie im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Und dann würde am Sonntag (16 Uhr) an gleicher Stelle das entscheidende dritte Spiel stattfinden.

Um allerdings nach dem Titel greifen zu können, müssen Lehren aus der jüngsten Niederlage gezogen werden. Wichtig ist, dass sich die Remscheiderinnen nicht wieder dicke individuelle Patzer leisten und damit die Wuppertalerinnen zum Toreschießen einladen. Auf der anderen Seite müssen die eigenen Möglichkeiten eben konsequent genutzt werden.

Klar ist auch, mit welcher taktischen Marschroute die Gäste agieren werden. „Wir werden nicht von Beginn an alles nach vorne werfen, um den Sieg zu erzwingen“, erklärt Beck, der hofft, dass sein Team auch bei einem Remis kurz vor dem Ende die Ruhe bewahrt. „Dann würden wir uns den Sieg eben in der Verlängerung holen.“

Einen Schreckmoment gab es in dieser Woche im Training. Lea Steinmetz hat sich bei einem unglücklichen Zusammenprall an der Nase verletzt, die schon einmal gebrochen war. Im Fall der Fälle würde sie wohl auch mit einer Maske spielen. Derweil ist Annika Zech immer noch nicht hundertprozentig fit. Eine hartnäckige Erkältung macht ihr immer noch ordentlich zu schaffen. Dennoch wird sie am Wochenende dabei sein.