Der IGR-Nachwuchs ist im Medaillenrausch

Hamm./Remscheid. Glückwunsch an die U11 der IGR Remscheid. Der Rollhockey-Nachwuchs hat am Wochenende in Hamm-Herringen die Deutsche Meisterschaft gewonnen – und das auf beeindruckende Weise. Das Team von Arne Beck und Leonard Schmidt war als NRW-Landesmeister zur DM-Endrunde gereist und war den großen Erwartungen gerecht geworden. In sechs Partien gab es sechs Siege. In der Vorrunde wurden folgende Gegner bezwungen: SKG Herringen (3:2), TuS Düsseldorf-Nord (9:2), RSC Cronenberg (9:2) und RSC Gera (7:1).