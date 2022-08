Der FSC-Zweier möchte in die Weltspitze

Freundschaft mit Frankreich macht sich bezahlt.

Tom Brand ist ein Meister seines Fachs. Er hat bereits mehr als 4000 Sprünge in der Disziplin Kappenformation absolviert und ist Trainer mit internationaler Erfahrung. Trotzdem ist der Fallschirmspringer des FSC Remscheid weiterhin lernbegierig, möchte vor allem in der Theorie, aber auch in der Praxis noch besser werden.

Grund genug, an einem Spezialtraining in Frankreich teilzunehmen. Gemeinsam mit seinem Partner Björn Schubnell, mit dem er als Airstep Remscheid die Zweier-Nationalmannschaft bildet, und Videomann Florian Rommel, nahm er an einer intensiven Trainingseinheit in Straßburg teil. Sie wurde von einem französischen Ex-Weltmeister geleitet. Was Sinn macht. Die Franzosen gelten als absolute Topleute, sind in der Weltspitze ganz vorne angesiedelt. Dort möchten auch die Deutschen hin.

Nach einer Runderneuerung ihrer Schirme, die komplett mit neuen Leinen versehen worden waren, machten sie 40 Trainingssprünge aus einer Pilatus Porter. Die Freundschaft zu den Franzosen macht zudem möglich, dass das FSC-Duo im September an den französischen Meisterschaften teilnimmt. ad