Der FSC ist schon gerüstet für die Titelkämpfe

Vom 18. bis 20. August findet in Hackenberg eine Deutsche Meisterschaft statt.

Von Andreas Dach

Das Wochenende zwischen dem 18. und 20. August steht im Zeichen des Fallschirmspringens. Zwischen Freitag und Sonntag richtet der FSC Remscheid auf der Sportanlage Hackenberg die Deutsche Meisterschaft in der Kappenformation aus. Dazu kommen Tandemsprünge, Hubschrauberrundflüge und jede Menge Party (Motto: Sport trifft Kultur).

Am Dienstag gab es schon mal von einer Delegation um den den FSC-Vorsitzenden Klaus Mathies eine Ortsbesichtigung an der Stelle, an welcher bereits vor fünf Jahren eine Großveranstaltung dieser Art stattgefunden hat. Aus diesem Grund schwebte zu Testzwecken ein Helikopter der Firma Revierheli aus Mülheim an der Ruhr ein. Mathies ist sich sicher: „Die Örtlichkeiten und der Start- und Landeplatz haben sich im Jahr 2017 bewährt und ein Höchstmaß an Sicherheit geboten.“ So soll es auch diesmal sein, wenn die deutschen Spitzenathleten sich um die fallschirmspringerische Krone balgen.

Längst laufen die Vorbereitungen bei den Aktiven. So fand gerade erst ein sehr aufwendiges Trainingslager in Portugal statt, welches von Bundestrainer Peter Pfalzgraf geleitet wurde. Er ist neuerdings Mitglied beim FSC Remscheid, worauf man im Bergischen sehr stolz ist. Dem Trainingslager unter südeuropäischer Sonne hatten sich auch 25 Springer aus Katar angeschlossen.

Parallel dazu trainierte der Zweier („Airstep Remscheid) in der Besetzung mit den FSC-Athleten Tom Brand und Björn Schubnell sowie Videomann Florian Rommel in Frankreich. Der französische Weltmeister Adrien Merl fungierte als Coach. Ziel des Zweiers ist es, in Remscheid einen neuen Deutschen Rekord aufzustellen und sich für die Weltmeisterschaft im Jahr 2024 in Tschechien zu qualifizieren. Letzteres gilt auch für die Teilnehmer am Vierer-Wettbewerb. Man darf sich also auf großen Sport in Remscheid freuen.

Für alle die, die an einem Tandemsprung interessiert sind, besteht die Möglichkeit über die Website (www.fsc-remscheid.de) einen freien Platz zu buchen. Vor knapp fünf Jahren haben rund 100 Personen dieses Sprungabenteuer gebucht. Und diesmal? Mathies: „Wir bieten das zum Selbstkostenpreis an.“ Der liegt bei 330 Euro.