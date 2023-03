Der FSC hat Großes im Jahr 2023 vor

Die Deutsche Meisterschaft im Zielspringen, die der FCR Remscheid im Jahr 2017 auf der Sportanlage in Hackenberg organisiert hatte, zog jede Menge Zuschauer an.

Analyse: Im August findet in Hackenberg eine Deutsche Meisterschaft der Fallschirmspringer statt.

Seit Wochen laufen hinter den Kulissen des FSC Remscheid die Arbeiten auf Hochtouren. Jetzt konnte FSC-Boss Klaus Mathies an die Öffentlichkeit gehen und präsentiert zwei Großveranstaltungen, die der Verein in diesem Jahr ausrichtet. Darauf schauen wir in dieser Analyse.

Was steht in diesem Jahr auf dem Programm?

Der FSC Remscheid ist in diesem Jahr federführend dafür verantwortlich, gleich zwei Deutsche Meisterschaften auszurichten.

Wann und wo finden die nationalen Titelkämpfe statt?

Um die DM-Titel wird zum einen vom 18. bis 20. August am Sportzentrum in Hackenberg gesprungen. Die zweite Deutsche Meisterschaft unter der Regie des FSC findet vom 6. bis 10. September in Plate bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern statt.

In welchen Disziplinen geht es um die Titel?

In Remscheid finden die Deutsche Meisterschaften im Kappen-Formationsspringen (Canopy Formationen, CF) statt. In Schwerin findet die DM im Zielspringen und der Disziplin Stil statt.

Was verbirgt sich hinter dem Kappenformationsspringen?

Hier geht es um Formationen am geöffneten Fallschirm, die auch vom Boden ein faszinierender Anblick sein werden. Es werden gemeinsame Figuren gezeigt beziehungsweise verschiedene Fallschirmformationen geflogen.

Welche verschiedenen CF-Disziplinen gibt es im Wettbewerb?

Zum einen gibt es eine Zweier- und eine Vierer-Rotation. Beim Vierer fliegen vier Aktive zu einer symmetrischen Formation zusammen. Der Zweier ist eine vereinfachte Version für den Nachwuchs. Zudem gibt es noch eine Zweier- und eine Vierer-Sequenz. Hier muss eine bestimmte Abfolge von verschiedenen Formationen, die vor jedem Durchgang ausgelost werden, geflogen werden. Die Wertung erfolgt über die Aufnahmen, die der jeweilige Videomann mit seiner Helmkamera aufnimmt.

Hackenberg ist nicht zum ersten Mal der Austragungsort einer DM.

Im Jahr 2017 fand bereits eine Deutsche Meisterschaft im Zielspringen statt. Daraus wurde an den Abenden dann jeweils auch ein Sommerfest. Und da die Veranstaltung auch dieses Mal wieder unter dem Motto „Sport trifft Kultur“ steht, wird einiges geboten.

Dafür hat der FSC weitere Partner an seiner Seite.

Mit im Boot sind außerdem der Fallschirmclub Wuppertal, bei dem Klaus Mathies ebenfalls Vorsitzender ist, und die Schule für „Musik, Tanz & Theater Lennep“. David Schmidt von der Schule ist übrigens 2. Vorsitzender des FSC Wuppertal.

+ Nachdem der Löwe durch den Sicherheitscheck war, präsentierte ihn Klaus Mathies dem Bürgermeister von Plate, Roland Radscheidt, und Andre Zander (v.l.), der die DM im Mecklenburg organisiert. © FSC

Auf welche besonderen Highlights dürfen sich die Besucher in Hackenberg freuen?

Wagemutige können einen Tandemsprung riskieren. Wer es ein wenig ruhiger mag, kann mit dem Hubschrauber, aus dem auch gesprungen wird, Rundflüge absolvieren. Auf der Homepage (www.fsc-remscheid.de) kann man über ein Kontaktformular Sprung oder Flug buchen. Zwei Wochen vor der Veranstaltung wird man informiert, an welchem Tag man dabei ist. Eine begrenzte Anzahl Tickets wird es an den Tagen auch vor Ort geben.

Bevor der Termin feststand, gab es eine Reihe formellen Dingen, die erfüllt werden mussten.

Für die Durchführung bedurfte es einer Genehmigung des Deutschen Fallschirm-Sportverbandes und der BKF-Bundeskommission. Die Verwaltung der Stadt Remscheid musste diverse Genehmigungen für das Gelände erteilen. Dabei ging es unter anderem um ein Geländegutachten und Start- und Landegenehmigungen für den Hubschrauber. Klaus Mathies findet in diesem Zusammenhang lobende Worte: „Zu erwähnen ist ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Sportamt und dem Ordnungsamt der Stadt Remscheid, denen ich ausdrücklich für ihre kooperative, präzise und schnelle Bearbeitung danke.“

Bei seiner Reise zum zweiten Austragungsort hatte Mathies ein besonderes Erlebnis.

Der FSC-Boss war von Düsseldorf nach Hamburg geflogen, um von dort weiter nach Schwerin zu reisen. Dort fand in Plate eine Pressekonferenz zur DM statt. Im Handgepäck hatte er einen Remscheider „Löwen“, den er präsentieren wollte. „Der war hochgradig verdächtig, Sprengstoff zu beinhalten“, berichtet Mathies mit einem Augenzwinkern. Es wurde eine Röntgen- und auch händische Begutachtung vorgenommen, ehe das gute Stück, das nun mittlerweile wieder in der Vitrine in Remscheid steht, mit in den Flieger durfte.

