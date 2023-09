Der Fehlstart des BHC ist seit Freitag perfekt

Blick über den Zaun: Auch Gummersbach verliert.

Von Peter Kuhlendahl

Kiel/Wuppertal. An den zerrupften Spielplan der Handball-Bundesliga in dieser Saison müssen sich auch die Fans erst einmal gewöhnen. Während der VfL Gummersbach am Donnerstagabend sein zweites Saisonspiel bestritt, war der Bergische HC am Freitagabend zum zweiten Mal im Einsatz. Dabei kassierten die Oberbergischen beim Deutschen Meister THW Kiel eine deutliche 30:41 (16:22)-Niederlage. Riesenfrust beim BHC, der nach der Auftaktpleite beim Aufsteiger in Eisenach auch gegen den zweiten Neuling eine Pleite kassierte. In der Wuppertaler Uni-Halle unterlag das Team gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 27:28 (15:12).

Als eine Nummer zu groß erwiesen sich die Kieler vor über 10.000 Zuschauern für den VfL. Die Gäste konnten im hohen Norden nur in wenigen Phasen mithalten. Vor der Pause lagen die Gummersbacher nach drei Minuten mit 3:2 in Führung. Dann wurden sie aber förmlich überrollt, kassierten Gegentor um Gegentor und lagen nach elf Minuten mit 3:11 im Hintertreffen. Nachdem es in der Folge wieder besser lief, hielt sich der Rückstand bis zur Pause zumindest in Grenzen.

Nach dem Seitenwechsel stand die Defensive dann besser. Und in ihrer besten Phase kamen die Gummersbacher bis zur 42. Minute auf 23:26 heran. In der Folge scheiterten sie aber immer wieder am früheren BHC-Keeper Tomas Mrkva zwischen den Kieler Pfosten und hatten nichts mehr entgegenzusetzen.

Nach der Auftaktpleite merkte man dem BHC den Druck am Freitagabend vor 2317 Zuschauern doch ein wenig an. Der eine oder andere Fehlwurf und auch technische Patzer schlichen sich in das Spiel ein. So blieb es zunächst eine zähe Angelegenheit, und die Gastgeber lagen nach 20 Minuten nur mit 10:9 in Front. Und nachdem HBW nach 26 Minuten den 12:12-Ausgleich schaffte, griff BHC-Coach Jamal Naji mit einer Auszeit ein. Dank eines 3:0-Tore-Laufs ging es dann mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Nach dem Wechsel erlaubten sich die Gastgeber eine wahre Achterbahnfahrt. In der 42. Minute führten sie 21:16, in der 50. Minute lagen sie 22:24 zurück, in der 56. Minute glichen sie zum 25:25 aus, lagen in der 59. Minute mit 26:28 hinten und mussten sich geschlagen geben. Pech hatte Lukas Stutzke, der in der Schlusssekunde nur den Pfosten traf.

Hinweis an die Anhänger der beiden Teams: Für beide Clubs geht es nun am nächsten Mittwoch weiter. Die Gummersbacher empfangen um 19 Uhr in der Schwalbe-Arena die TSV Hannover-Burgdorf. Der BHC ist zeitgleich beim HC Erlangen zu Gast.