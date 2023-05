Der FCR schlägt auch den Meister

Landesliga: SV 09/35 unterliegt am letzten Spieltag mit 3:5.

Von Andreas Dach und Fabian Herzog

F C Remscheid – Union Frintrop 2:0 (2:0). Es war schon mal ein bisschen Wehmut, die aufkam. Quasi so eine Art „Abschied light“. So richtig werden die Emotionen beim FCR erst nach dem Pokalfinale am Donnerstag hochkommen. Der offizielle Tschüss-Teil wurde vor der Partie gegen die Essener stilvoll über die Bühne gebracht. Trainer Marcel Heinemann und die Spieler Dylan Oberlies, Hammza Al Khalil, Francesco Di Donato, Sebastian Bamberg, Shunsuke Takahashi, Serhat Kacmaz, Sam Kirschsieper und auch Armen Shavershyan verlassen den FCR. Ein Umbruch steht also an.

Gegen die als Aufsteiger und Meister feststehenden Frintroper mochte aber niemand die Zügel schleifen lassen. Und so entwickelte sich von Beginn an ein sehr ansehnliches Spiel, in welchem der FCR in puncto Schnellig- und Zielstrebigkeit Vorteile hatte. War die Führung durch Marvin Blume (1:0, 38.) noch nach einem Freistoß von Ahmed Al Khalil gefallen, so entstand das 2:0 durch den Letztgenannten nach einem feinen Konter (45.)

Nach dem Wechsel intensivierte der Primus seine Bemühungen, traf aber auf einen sehr reifen Gastgeber, der eine seiner besten Saisonleistungen bot. Stichwort gute Leistung: Die dürfen sich auch Marvin Szlapa, Mohamed Bahaddou und Mahta Omidi als Unparteiische auf die Fahne schreiben. Dass ein Trio aus dem Kreis Remscheid die Begegnung des FCR leitete, ist ein Novum. Aber „regelgerecht“, wie es Szlapa feststellte. Sie dürften auch Spaß an der Begegnung gefunden haben, welche die Remscheider noch deutlich höher hätten gewinnen können. Michele Buscemi scheiterte nach dem Seitenwechsel aber ebenso freistehend („Wenn man anfängt nachzudenken. . .“) wie der bärenstarke Ahmed Al Khalil.

Hinten brannte nichts an. Sehr zur Freude von Torhüter Maurice Horn, der sagte: „Damit stellen wir die beste Defensive der Liga.“ Und Vordermann und Kapitän Adis Babic ergänzte: „Solche Gegner wie Frintrop liegen uns. Die spielen mit.“ Das dürfte am Donnerstag gegen Born im Pokal anders werden. Trainer Marcel Heinemann sagte dann auch: „Wir dürfen nicht den Fokus verlieren.“

SV 09/35 Wermelskirchen – DJK BW Mintard 3:5 (1:1). Die Bedeutung des Spiels wurde schon kurz vor Anpfiff deutlich, als Emre Circir auf der Ersatzbank Wassereis verteilte.Von einem lauen Sommerkick konnte dann aber doch nicht die Rede sein. Spätestens in der Nachspielzeit kochten die Emotionen noch einmal richtig hoch, als die Gäste einen ihrer scheidenden Spieler vom Feld nahmen, mangels Optionen aber niemanden mehr einwechselten. „Unsportlich“ nannte Wermelskirchens Co-Trainer Zeljko Nikolic das. Definitiv stilvoller hatte der SV 09 35 seine Verabschiedung vollzogen. Mit warmen Worten von Vorstandsmitglied Kirsten Buchner, einem eingerahmten Trikot und Umarmungen wurde Eren Eryürük, Jan Nsu Kayala, Yannick Klüppelberg, Sebastian Weber und Cengiz Cetin vor dem Spiel „Danke“ gesagt.

+ Jan Nsu Kayala, Cengiz Cetin, Eren Eryürük, Sebastian Weber und Yannick Klüppelberg (v.l.) wurden auch vom Trainerteam verabschiedet. © Fabian Herzog

Keeper Weber, der zur SG Hackenberg zurückkehren wird, bekam darüber hinaus noch 30 Minuten Spielzeit. Und das 13 Monate nach seinem Kreuzbandriss. „Das war eine tolle Geste“, fand er. Für ihn ins Spiel kam mit Yannick Klüppelberg der zweite Schlussmann, für den es das letzte Spiel war. „Den Abschied hätten wir heute auf dem Platz schöner gestalten können“, bilanzierte er. Während „Klüppi“ aus beruflichen Gründen nun erst mal eine Pause einlegt, befinden sich Cetin, Eryürük und Kayala noch in Gesprächen mit Vereinen. Letztgenannten zieht es zurück in die Oberliga.

Der sportliche Wert des Nachmittags hielt sich arg in Grenzen. Beiden Teams war aber anzumerken, dass sie kein Interesse daran hatten, als Verlierer aus der Saison zu gehen. Dafür leisteten sich die Gastgeber aber viel zu viele Fehler, was ihren Trainer bei aller Bedeutungslosigkeit der Partie enorm ärgerte: „So bleibt leider ein sehr fader Beigeschmack“, blickte Sebastian Pichura auf die vergangenen sechs sieglosen Spiele zurück. „Das ist auch eine Frage des Charakters.“ Immerhin: Seine Mannschaft gab sich nie auf und traf durch Eray Yigiter (1:1, 20.), Maxim Vlasiuc (2:3, 69.) und Leo Fronia (3:4, 80.).

Aufstellungen

FCR: Horn, Blume, Babic, Kacmaz, Lüttenberg (68. Oberlies), Saibert, Shavershyan (87. Di Mari), Buscemi (87. M. Kupfer), A. Al Khalil, Bonanno (89. Bamberg), Zupo (76. Di Donato).

SV 09/35: Weber (30. Klüppelberg), Kayala (62. August), Streit, Paß (67. Circir), Lilliu, C. Cetin (57. Fronia), Anderson, Vlasiuc, Demir, Yigiter, Türksoy.