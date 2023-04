Der FC Remscheid sucht interessierte Mädchen

Mädchen-Fußball soll beim FC Remscheid künftig hoch im Kurs stehen. Aus diesem Grund bietet der Verein bis zu den Sommerferien auf dem Lüttringhauser Jahnplatz an drei Tagen in der Woche ein Probetraining in allen Altersklassen an. Damit möchte man erfahren, wie groß die Nachfrage bei den Mädchen der Region ist, aktiv Fußball zu spielen. Idealerweise wird der FCR dann in den Altersklassen mit großem Interesse reine Mädchenteams bilden.