Der Exodus sorgt für Verärgerung

Bundesligist IGR Remscheid muss in der neuen Saison kleinere Brötchen backen.

Von Peter Kuhlendahl

+ Marcell Wienberg bleibt IGR-Cheftrainer. © RGA

Nach dem unrühmlichen Ende der Bundesligasaison der IGR Remscheid, in der selbst das Minimalziel – das Erreichen der Play-offs – verpasst wurde, haben die Verantwortlichen ein paar Tage ins Land ziehen lassen. Der Ärger ist indes nicht verraucht. Was auch deutlich wurde, als der IGR-Vorsitzende Georg Feldhoff und Cheftrainer Marcell Wienberg einen ersten Blick in die neue Saison unternahmen.

Doch bevor sie ins Detail gingen, gab es noch eine Art Generalabrechnung. „Das war die mit Abstand besch... sportliche Saison, die wir hier je erlebt haben“, betonten Feldhoff und Wienberg unisono. Und dass es dann einen so großen Exodus von gestandenen Spielern gegeben hat, sorgte beim Vorsitzenden für ganz großes Unverständnis: „Darüber bin ich richtig verärgert. Max Richter, der sich vor zwei Jahren zum Comeback entschieden hat, klammere ich da aus.“ Darüber, dass aber auch Jonas Langenohl, Alexander Ober, Daniel Strieder und Yannick Lukassen den Verein aus den unterschiedlichsten Gründen verlassen haben, schüttelt er nur mit dem Kopf. Zumal die IGR ihren Spielern in der Vergangenheit in allen Belangen immer zur Seite stand.

Allerdings ist das Ganze nicht aus heiterem Himmel gekommen. Bereits vor einem Jahr hätte es fast eine ähnliche Situation gegeben. „Natürlich hat die Coronazeit mit den langen Pausen dazu beigetragen, dass der eine oder andere nicht mehr mit dem Herzen dabei war“, berichtete Wienberg, der als Folge immer nur mit einer Hand voll Spielern trainieren konnte. So hatte er auch keine Chance, ein Team zu formen. „Da gab es die ganz Jungen, dann die Akteure, die schon ein wenig Bundesligaerfahrung hatten und eben die Erfahrenen. Wenn immer wieder Leute nicht da sind, geht es eben nicht.“

Bis zur Weltmeisterschaft in Argentinien im Herbst konnte man dies irgendwie übertünchen, und auch die Ergebnisse stimmten noch halbwegs. Danach passte aber kaum noch was. Wienberg: „Das war das Härteste, was ich je erlebt habe.“ Nur noch zwei Siege in elf Spielen konnten eingefahren werden. Und die 2:9-Pleite im Derby beim RSC Cronenberg war schließlich vor knapp zwei Wochen der unrühmliche Schlusspunkt.

Auf Niederlagen werden sich die Fans nun auch in der nächsten Saison in der Bundesliga einstellen müssen. Die gestandenen Spieler können nicht ersetzt werden. Deshalb durchzuckte den Verantwortlichen auch kurz der Gedanke, einen Neuanfang in der Regionalliga zu machen. „Aber das wäre, wie man am Beispiel Iserlohn sieht, das Aus gewesen“, erklärte Feldhoff. Natürlich gab es auch Überlegungen, Verstärkungen aus dem Ausland zu holen. Da die Remscheider damit aber in der Vergangenheit nicht unbedingt gute Erfahrungen gemacht hatten, sah man davon ab.

Um den IGR-Kapitän Yannik Peinke soll nun eine ganz junge Mannschaft aufgebaut werden, die aus U20- und Regionalliga-Spielern besteht. Ergebnisse werden dann völlig zweitrangig sein. Sie sollen eine Chance bekommen. „Wichtig ist, dass die Jungs wollen und auch entsprechend brennen. Aber von den Eindrücken, die sie bisher hinterlassen haben, muss man sich da keine Gedanken machen“, erklärte Feldhoff.

+ Georg Feldhoff möchte Vorsitzender bleiben. © Holger Battefeld

Keine Veränderungen wird es indes beim Team hinter und um die Mannschaft geben. Marcell Wienberg bleibt zwar Cheftrainer, wird sich allerdings in erster Linie um die Torhüter kümmern und nicht mehr bei jeder Einheit in der Halle stehen. Die Hauptarbeit liegt dann in den Händen von Jochen Thomas, der die jungen Spieler ja bereits in- und auswendig aus dem Nachwuchsbereich kennt. Yannick Peinke übernimmt ebenfalls Trainingsaufgaben und wird auf der Platte natürlich die Führungsfigur sein. Außerdem werden sich Oliver Schmidt, Heike Thomas, Volker Peinke und Tim Decius um das Team kümmern. Timo Meier ist als Sportlicher Leiter weiter zudem für den Sponsorenbereich zuständig.

Veränderungen gibt es ansonsten auch in der Bundesliga in der kommenden Saison. Da hat sich der RSC Darmstadt zwar komplett zurückgezogen, allerdings kehren mit dem HSV Krefeld und dem RHC Recklinghausen gleich zwei Teams ins Rollhockey-Oberhaus zurück. Damit besteht die Bundesliga aus insgesamt sieben Teams.

Es wird eine Hin- und Rückrunde geben. Die ersten vier Teams bestreiten dann die Play-offs. Davon dürften die Remscheider allerdings nicht nur in der nächsten Spielzeit meilenweit entfernt sein.

Versammlung

Am kommenden Freitag, 5. Mai, kommen die Mitglieder der IGR Remscheid um 19.30 in der Friesenhalle des Remscheider Sportbundes (Jan-Wellem-Straße 29) zur Jahreshauptversammlung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch Neuwahlen des Vorstandes. Die aktuellen Mitglieder des Vorstands werden sich der Wiederwahl stellen.